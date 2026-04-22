Maharashtra Delimitation News: लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून तेजस्वी सूर्या काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादीवर तुटून पडले; महाराष्ट्राच्या जागांवर वाद

पुणे : ''सध्या महाराष्ट्रात ४८ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. भाजपच्या परीसीमन (डिलिमिटेशन)च्या विधेयकाच्या प्रस्तावानुसार देशभरात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाढवण्याचा विचार आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रात लोकसभेच्या २४ जागा वाढू शकतात. तर जर २०२७ च्या जनगणनेनंतर पुनर्रचना झाली, तर महाराष्ट्राला केवळ एकच लोकसभा जागा वाढेल'' असा दावा भाजप खासदार व भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केला. युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष दुष्यंत मोहोळ, प्रदेश प्रवक्ते कुणाल टिळक, प्राजक्ता जोशी, प्रणव गंजीवाले, पुष्कर तुळजापूरकर उपस्थित होते..केंद्र सरकारने मांडलेल्या लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रस्तावावरून राजकारण तापले असून, या मुद्द्यावर तेजस्वी सूर्या यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. सूर्या म्हणाले, ''केंद्र सरकार महिलांना राजकारणात ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करत आहे. डिलिमिटेशनच्या प्रस्ताव काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे पुढे सरकला नाही. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादीच्या काही गटांनी या विधेयकाला विरोध करून राज्यावर अन्याय केला आहे. त्यांनी महिलांच्या राजकीय सहभागालाच अडथळा निर्माण केला आहे.'' यावेळी त्यांनी नारी शक्ती वंदन विधेयकाचाही उल्लेख करत महाराष्ट्राला १ की २६ जागा हव्यात याचा विचार जनतेने करावा असेही ते म्हणाले..संविधानानुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे अपेक्षित आहे. १९७१ नंतर देशाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असतानाही दीर्घकाळ डीलिमिटेशन झाले नाही. त्यामुळे अनेक खासदारांवर प्रचंड लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करण्याचा ताण येत आहे. यावेळी त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघाचेही उदाहरण दिले. ते म्हणाले की त्यांच्या मतदारसंघात सुमारे २६ लाख लोकसंख्या आहे. पाच वर्ष नागरिकांना भेट द्यायची म्टली तरी प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे कठीण होते. हीच परिस्थिती देशातील अनेक खासदारांची आहे. या मुद्द्यावर संसदेत आणि जनतेतही चर्चा सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा मुद्दा जनतेचा दबाव येईपर्यंत सूरू ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी यावेही दिला.