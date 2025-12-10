सोलापुरातील १०३ वर्षांचा रेल्वे ब्रिज पाडकाम! वाहतुकीसाठी मरिआई चौकातून शेटे नगराकडे दुचाकी, रिक्षांनाच परवानगी; शुक्रवारी खुला होणार ५४ मीटर रस्ता
तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर शहरातील शेटे नगराजवळील रेल्वे बोगदा अरुंद आहे. त्यामुळे मरीआई चौक ते शेटेनगर या मार्गावरून आता चारचाकी वाहने जाणार नाहीत. पण, चारचाकी वाहने शेटे नगराकडून मरिआई चौकाकडे येऊ शकतात, असे नियोजन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.
सोलापूर शहरातील ५४ मीटर रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने मरीआई चौक ते शेटेनगर आणि मोदी बोगदा अशा ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असल्याचे बुधवारी दिसून आले. यामुळे वाहतूक नियमानासाठी शेटे नगराजवळील टी पॉईंट, शेटेनगर पुलाजवळ दोन्ही बाजूला, नागोबा मंदिर, राम नगरकडून वळसंगकर हॉस्पिटलमध्ये जाणारा रस्ता आणि मोदी चौकीजवळ, प्रत्येकी दोन वाहतूक अंमलदार (सेक्टर अधिकारी) नेमण्यात आले आहेत. सकाळी ९ ते रात्री ९ अशी ड्युटी त्यांना देण्यात आली आहे. दरम्यान, ५४ मीटर रस्ता शुक्रवारी (ता. १२) वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.
वाहतूक पोलिसांचे नियोजन असे...
मरिआई चौकातून जाणारी चारचाकी वाहने नागोबा मंदिरापासून मोदी चौकीमार्गे पुढे जाऊ शकतात. वाहतूक नियमनासाठी पर्यायी मार्गांवरील सहा ठिकाणी प्रत्येकी दोन वाहतूक अंमलदारांची नेमणूक.
५४ मीटर रस्ता खुला झाल्यावर मंगळवेढ्याकडून शहरात येणारी चारचाकी वाहने त्या रस्त्यावरून सोडली जातील. सात रस्ता, रेल्वे स्टेशनकडे येणाऱ्या चारचाकी मात्र मरीआई चौकातील नागोबा मंदिरापासून मोदी चौकीमार्गे पुढे जातील.
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी रस्ते
दमाणी नगरातील रेल्वे पुलाच्या पाडकामाच्या दृष्टीने आजपासून काम सुरू झाले आहे. वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. त्या रस्त्यांवर आम्ही दोनवेळा पाहणी केली आहे. आवश्यक त्या सहा ठिकाणी प्रत्येकी दोन सेक्टर अधिकारी नेमले आहेत. वाहतूक कोंडी होणार नाही, असे नियोजन पर्यायी रस्त्यावर आम्ही केले आहे.
- सुधीर खिरडकर, सहायक पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर
