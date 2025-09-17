Kunbi Certificates: ''भुजबळांना कुणबी प्रमाणपत्रांबद्दल आक्षेप असेल तर..'', फडणवीसांनी स्पष्टच शब्दात सांगितलं

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईत २९ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर असे पाच दिवस उपोषण केलं. या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र यावरुन सध्या ओबीसी नेते नाराज झाल्याचं दिसून येतंय..राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या गावात, नातेसंबंधात कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर त्याला प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे जातीला दाखला मिळेल. परंतु यावरुन ओबीसी नेते संतप्त झालेले आहेत. नातेसंबंधात प्रमाणपत्र असेल तर कुणीही प्रतिज्ञापत्राआधारे कुणबी होईल, अशी भीती छगन भुजबळ आणि इतरांना आहे. शिवाय बोगस कुणबी प्रमाणपत्र काढले जात असल्याचाही आरोप भुजबळांचा आहे..Giorgia Meloni wishes PM Modi: मोदींना इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींकडून 'सेल्फी'वाल्या मेसेजद्वारे खास शुभेच्छा, म्हणाल्या... .या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट केली आहे. बुधवारी सायंकाळी माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, जीआरप्रमाणे जे पात्र असतील त्यांना कुणबी जातीचे दाखले मिळतील. अर्जदाराने कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर दोन समित्या त्यांचा अहवाल देणार आहेत. त्यावरुन प्रमाणपत्र मिळेल..फडणवीस पुढे म्हणाले की, पुराव्यांच्या कागदपत्रांवर कुठलीही खाडाखोड चालणार नाही. ज्यांच्याकडे दाखले आहेत त्यांच्याच नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळणार आहे. छगन भुजबळ यांचा आक्षेप असेल तर त्याचीही दखल घेतली जाईल. दाखल्यांवर कुणी तक्रार केली तर उचित कारवाई करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.