महाराष्ट्र बातम्या

Kunbi Certificates: ''भुजबळांना कुणबी प्रमाणपत्रांबद्दल आक्षेप असेल तर..'', फडणवीसांनी स्पष्टच शब्दात सांगितलं

Fadnavis Addresses Bhujbal's Concerns on Kunbi Certificates for Marathas: राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या गावात, नातेसंबंधात कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर त्याला प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे जातीला दाखला मिळेल.
Kunbi Certificates: ''भुजबळांना कुणबी प्रमाणपत्रांबद्दल आक्षेप असेल तर..'', फडणवीसांनी स्पष्टच शब्दात सांगितलं
संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईत २९ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर असे पाच दिवस उपोषण केलं. या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र यावरुन सध्या ओबीसी नेते नाराज झाल्याचं दिसून येतंय.

Loading content, please wait...
Marathwada
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership
Kunbi Certificates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com