Devendra Fadnavis: ''निवडणूक आयोगाचं चुकलं, कुणाचा सल्ला घेतात माहिती नाही'' मुख्यमंत्री फडणवीसांचा संताप

Nagar Parishad Election 2025: न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्यातील २२ नगर परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे उमेदवारांची चांगलीच पंचाईत झाली. पुढे ढकललेलं मतदान २० डिसेंबरला होईल तर २१ तारखेला मतमोजमी होणार आहे. उर्वरित ठिकाणांच्या निवडणुका मात्र मंगळवारी म्हणजे २ डिसेंबरला होतील..निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा पद्धतीने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा हा पहिलाचा प्रकार आहे, कोर्टाच्या निर्णयाचा निवडणूक आयोगाने चुकीचा अर्थ काढला, असं फडणवीस म्हणाले..सोमवारी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. या निवडणुका रद्द करणं हे चुकीचं आहे. अशा पद्धतीने कुणीही कोर्टात जाईल आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील. यापूर्वी असं कधी झालेलं नाही. निवडणूक आयोग कुठला कायदा काढतंय आणि कोणाचा सल्ला घेतंय, याची मला कल्पना नाही. पण माझा जेवढा कायद्याचा अभ्यास आहे आणि मी जेवढ्या वकिलांना बोललो, त्यानुसार अशा पद्धतीने निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत..फडणवीस पुढे म्हणाले, कालच संभाजी पाटील निलंगेकर माझ्याशी बोलले, तिथे सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. एकाचा फॉर्म रद्द झाल्यानंतर तो कोर्टात गेला होता, कोर्टाने त्याचा फॉर्म रद्दही केला होता. त्यामुळे ज्यांनी फॉर्म भरले त्यांना प्रचारासाठी पूर्ण वेळ मिळाला. परंतु कोणीतरी पार्टी केलं होतं म्हणून निवडणूक पुढे ढकलणं चुकीचं आहे..''अर्थात निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था आहे, त्यामुळे त्यांना तसा पूर्ण अधिकार आहे. पण माझं मत आहे की, कायदेशीररित्या अशा पद्धतीने निवडणुका पुढे ढकलणं चूक आहे. उमेदवारांवर हा अन्याय आहे. त्यांनी पुन्हा तोच प्रचार करायचा का? आम्ही यासंदर्भात एक रिप्रेझेंटेशन निवडणूक आयोगाला नक्की देऊ.'' असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले..