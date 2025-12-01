महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: ''निवडणूक आयोगाचं चुकलं, कुणाचा सल्ला घेतात माहिती नाही'' मुख्यमंत्री फडणवीसांचा संताप

Fadnavis slams Election Commission over postponement of Nagar Parishad elections: अशा पद्धतीने नगर परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलणं चुकीचं असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सोमवारी ते माध्यमांशी बोलत होते.
संतोष कानडे
Nagar Parishad Election 2025: न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्यातील २२ नगर परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे उमेदवारांची चांगलीच पंचाईत झाली. पुढे ढकललेलं मतदान २० डिसेंबरला होईल तर २१ तारखेला मतमोजमी होणार आहे. उर्वरित ठिकाणांच्या निवडणुका मात्र मंगळवारी म्हणजे २ डिसेंबरला होतील.

