महाराष्ट्र बातम्या

Female Doctor Case : महिला डॉक्टरचे प्रकरण दुर्देवी, न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्धार

Phaltan Woman Doctor : सचिन पाटील यांचे नावही विनाकारण घेतले जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. प्रत्येक घटनेत राजकारण आणणे अयोग्य असल्याची टीका त्यांनी केली.सरकार प्रामाणिकपणे चौकशी करून कुटुंबीयांना न्याय देईल, असे त्यांनी म्हटले.
Chief Minister Devendra Fadnavis addressing media about the Phaltan woman doctor suicide case, clarifying that Ranjitsinh Nimbalkar has no involvement and assuring a fair investigation.

Chief Minister Devendra Fadnavis addressing media about the Phaltan woman doctor suicide case, clarifying that Ranjitsinh Nimbalkar has no involvement and assuring a fair investigation.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

फलटणमधील जिल्हा उपरुग्णालयातील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली हे दुर्दैवी आहे, मात्र तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार राहणार नाही. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले की,माजी खासदाऱ रणजित निंबाळकर यांचा कसलाही संबंध नाही, त्यांचे आणि सचिन पाटील यांचे विनाकारण नाव घेतले जात आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण घुसडणे सहन करणार नाही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Satara
crime
maharashtra
Phaltan
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com