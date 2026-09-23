Devendra Fadnavis Drought Tour : दुष्काळावर सरकारचा ॲक्शन प्लॅन; मुख्यमंत्र्यांची लातुरात कर्जमाफी, पाणी आणि मदतीबाबत मोठी घोषणा !

मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजपासून लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. लातूरमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सरकारने दुष्काळाची परिस्थिती गांभीर्याने घेतली असून, शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले..“या गंभीर काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे,” असे फडणवीस यांनी सांगितले..कर्जमाफीसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूदशेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असून ती बंद केली जाणार नाही. त्यासाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सांगली, कोल्हापुरातील पाणी उजनीत आणणारमराठवाड्यातील पाणीप्रश्नावर बोलताना फडणवीस यांनी वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीडची गरज असून त्यावर काम केले जाणार आहे. मात्र, सध्या सरकारचे प्राधान्य उपलब्ध पाणी मराठवाड्यात आणण्याला आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमधील पाणी उजनी धरणात आणून तेथून मराठवाड्याच्या काही भागात पोहोचवण्याचे नियोजन आहे. यासाठी जागतिक बँकेशी चर्चा झाली असून, मराठवाडा दुष्काळमुक्तीसाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) डिसेंबरपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..शनिवारपर्यंत दुष्काळाची अधिसूचनादरम्यान, फडणवीस यांनी कालच शनिवारपर्यंत दुष्काळाची अधिसूचना काढण्यात येईल, असे सांगितले होते. शेतकऱ्यांना आधी राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल आणि त्यानंतर एनडीआरएफच्या निकषांनुसार केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.