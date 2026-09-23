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Devendra Fadnavis Drought Tour : दुष्काळावर सरकारचा ॲक्शन प्लॅन; मुख्यमंत्र्यांची लातुरात कर्जमाफी, पाणी आणि मदतीबाबत मोठी घोषणा !

Farmer Loan Waiver : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पिकांची पाहणी केली. दुष्काळाची परिस्थिती सरकारने गांभीर्याने घेतली असून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
Devendra Fadnavis drought tour

Devendra Fadnavis drought tour

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजपासून लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. लातूरमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सरकारने दुष्काळाची परिस्थिती गांभीर्याने घेतली असून, शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

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