Devendra Fadnavis: ''अंतिम निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच'', सुनेत्रा पवारांचा शपथविधी होणार का? मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

NCP DCM Decision: अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. उद्या सायंकाळी ५ वाजता त्या शपथ घेतील, असं सांगितलं जातंय. मात्र याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय..शुक्रवारी रात्री ८.३० वाजता मुख्यमंत्री माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेबाबतचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला घ्यायचा आहे. त्यांच्या पाठिशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. अजितदादांचं कुटुंब किंवा राष्ट्रवादी काँगेस पक्षाच्या सोबत आम्ही आहोत..फडणवीस पुढे म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून माझ्याशी दोनवेळा चर्चा झालेली आहे. त्यात त्यांनी कार्यपद्धती आणि पर्यायांबाबत चर्चा केली. त्यांचा पक्ष जो निर्णय घेईल त्याला आमचं समर्थन असेल. अंतिम निर्णय मात्र त्यांचा पक्ष घेणार आहे. त्यासंदर्भात मी अधिकचं बोलणं योग्य ठरणार नाही..अर्थसंकल्प कोण सादर करणार? यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अजितदादांनी भरपूर तयारी केलेली होती. आता उद्यापासून मी स्वतः त्यात लक्ष घालून प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शनिवारी आमदारांची बैठक बोलावल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलेलं आहे. बैठकीत पक्षाचे सर्व आमदार आपला पक्षनेता निवडतील, त्यानंतर शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. दुपारी २ वाजता आमदारांची बैठक असून ५ वाजता शपथ होईल, असं मीडिया रिपोर्टनुसार कळतंय. मात्र या वृत्ताला रात्री उशिरापर्यंत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..