महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: ''अंतिम निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच'', सुनेत्रा पवारांचा शपथविधी होणार का? मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

CM Devendra Fadnavis says decision on vacant Deputy CM post lies with NCP: शुक्रवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सुरु असलेल्या चर्चांवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Ajit Pawar death

Ajit Pawar death

esakal

संतोष कानडे
Updated on

NCP DCM Decision: अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. उद्या सायंकाळी ५ वाजता त्या शपथ घेतील, असं सांगितलं जातंय. मात्र याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Ajit Pawar
NCP
Deputy Chief Minister

Related Stories

No stories found.