CM Devendra Fadnavis Interview : २०२९ मध्ये कोण होणार पंतप्रधानपदाचे उमेदावार? देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टच सांगितलं...

नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील, अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. याबाबत आता स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मी कधीही पंतप्रधान पदाचा विचार केला नाही आणि पुढे करण्याचाही नाही असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. नुकताच सकाळ समुहाद्वारे देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. तसेच त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिकाही स्पष्ट केली. .काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?पंतप्रधान पदाच्या चर्चेबाबत विचारलं असता, ते म्हणाले, “मी कधीही असा विचार केला नाही आणि पुढे करण्याचाही नाही. राजकारणातील माझा अनुभव असा आहे की जे लोक अशा गोष्टींचा खूप विचार करतात, ते नेहमी तिथेच स्थिर राहतात. शेवटी राजकारणात आपलं काम करत राहणं हेच महत्त्वाचं असतं. तुम्हाला जिथे जायचं आहे, तिथे तुमचं नशीब तुम्हाला घेऊन जातं. जी भूमिका मिळते, ती पूर्ण ताकदीने निभावणं हीच माझी भूमिका आहे.''.Devendra Fadnavis Government : "मतमोजणी अचानक पुढे ढकण्याच्या निर्णयाला फडणवीस सरकार जबाबदार", विरोधकांचा गंभीर आरोप.''कोणतीही भूमिकेचा कमीपणा वाटत नाही''पुढे ते म्हणाले की ''मला कोणत्याही भूमिकेबद्दल मला कमीपणा वाटत नाही. त्यामुळे तुम्ही मला प्रत्येक भूमिकेत पाहिलं असेल, मी फक्त माझं ‘व्हर्च्युअल जॅकेट’ बदलतो, कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी विरोधी पक्षनेता असतो तर कधी उपमुख्यमंत्री असतो” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. यावेळी बोलताना २०२९ मध्येही नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान असतील'', असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..CM Devendra Fadnavis : हे व्यवस्थेचं अपयश, अशा निवडणुका बघितल्या नाही! निकाल पुढे ढकलल्यानं मुख्यमंत्र्यांची नाराजी; आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ओढले ताशेरे....''२०२९ मध्ये नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान''मुख्यमंत्री म्हणाले, “आज देशाला मोदीजींसारखे अत्यंत सक्षम पंतप्रधान लाभले आहेत. सुदैवाने मोदीजींची तब्येत उत्तम आहे. त्यांची कार्यक्षमता तर ४० वर्षांच्या व्यक्तीलाही लाजवेल अशी आहे. त्यामुळे आमच्यासाठी हे अगदी स्पष्ट आहे की २०२९ नंतरही मोदीजीच देशाचे पंतप्रधान राहतील. त्यांच्या नेतृत्वात देश आणखी पुढे जाईल,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.