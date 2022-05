शरद पवारांची भूमिका कधी कुणाला कळली आहे का? - देवेंद्र फडणवीस

शरद पवारांची भूमिका कधी कुणाला कळली आहे का?, असा खोचक टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी छत्रपती संभाजीराजे यांच्या राज्यसभा निवडणुकीवरुन पवार यांना लगावला आहे. ते आज शुक्रवारी (ता.२०) प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊतांवर हल्लाबोल करत म्हणाले, की संजय राऊत हे महत्त्वाची व्यक्ती नाही. नाना पटोले यांना स्मृतीभ्रंश झाला असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांचा समाचार घेतला. संभाजीराजे यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवरुन विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले, शरद पवारांची भूमिका कधी कुणाला कळली आहे का? (Devendra Fadnavis Say, No One Knows Sharad Pawar Roles)

उलट संभाजीराजे यांना सन्मानाने राज्यसभेची उमेदवारी द्यावी अशी मागणी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.