Weather Update: हवामान कृती ही आर्थिक किल्ली, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

मुंबई : हवामान बदल कृती ही केवळ पर्यावरणीय जबाबदारी नसून भविष्यातील आर्थिक स्पर्धात्मकतेची किल्ली असल्याचे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. हवामान बदलावरील कृती कार्यक्रमाचे नेतृत्व करण्यास महाराष्ट्र तयार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई क्लायमेट वीकचे उद््घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. .या वेळी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रम विभागाचे संचालक मार्टिन क्रुसे आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईसारख्या किनारी महानगराला हवामान बदलाचा फटका बसत आहे. उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम बांधकाम कामगार, फेरीवाले आणि शेतकरी यांच्यावर होत आहे. ग्रामीण भागात अवकाळी पावसामुळे कापणी केलेली पिके नष्ट होतात, ज्याचा मोठा आर्थिक व सामाजिक परिणाम होतो. त्यामुळे हवामान बदल हा आज प्रशासनासमोरील गंभीर प्रश्न बनला आहे..हवामान बदलाच्या या वाढत्या आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कृती आवश्यक असून मुंबई 'क्लायमेट वीक' हा त्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हवामान कृतीकडे केवळ नियमांचे पालन म्हणून पाहत नाही, तर ती गुंतवणूक, नवकल्पना आणि रोजगारनिर्मितीची मोठी संधी मानतो. जे राज्य वेगाने बदल स्वीकारतील, ते भांडवल आणि कौशल्य आकर्षित करतील. महाराष्ट्र या परिवर्तनाचे नेतृत्व करेल..हवामान कृती ग्रामीण भागातही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे नमूद करत फडणवीस म्हणाले की, बदलत्या पावसाच्या पद्धती, पूर आणि किनारी भागातील धोके लक्षात घेऊन हवामान प्रतिरोधक शेती, कार्यक्षम जलव्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाधारित ग्रामीण मूल्यसाखळी विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. गुंतवणूकयोग्य प्रकल्प आणि अंमलात येणाऱ्या भागीदाऱ्या निर्माण व्हाव्यात. हवामान कृती ही आपल्या पिढीची मोठी आर्थिक संधी ठरू शकते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले..आणखी एक लाख पंप...नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा व पीएम कुसुम योजनेमध्ये महाराष्ट्राने प्रभावी कामगिरी केली. यामुळे पीएम कुसुम योजनेतील महाराष्ट्राच्या कामगिरीची दखल घेत महाराष्ट्रासाठी आणखी एक लाख पंप मंजूर करण्याची घोषणा केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली..जोशी म्हणाले, आर्थिक विकास आणि पर्यावरण प्रगती हे हातात हात घालून कसे चालू शकतात, हे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने दाखवून दिले. पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, मोफत वीज योजना आदीमुळे शेतकरी, गृहिणी या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या भागीदार बनत आहेत. पीएम कुसुम योजनेखाली कृषी क्षेत्राचे फिडर सौरऊर्जेवर सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांच्या विजेच्या खर्चातही बचत झाली. त्यामुळे अनुदानाचा बोजाही कमी झाल्याचे जोशी यांनी सांगितले..