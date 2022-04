सरकारच्या नकाशावर मराठवाडा, विदर्भ नाही; देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

By

लातूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या नकाशावर मराठवाडा, विदर्भ नाही. मराठवाड्याचे कवचकुंडल असलेल्या मराठवाडा (Marathwada) वैधानिक विकास महामंडळाचा या सरकारने मुडदा पाडला. सरकारला जाब विचारणाराही कोणी नाही. मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करणारी पंचवीस हजार कोटीची वॉटर ग्रीडची योजना गुंडाळली. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून ते मराठवाड्याला देण्याची योजना बंद झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नितीन गडकरी यांच्यामुळे मिळालेल्या निधीतूनच कामे सुरू आहेत. यामुळे सरकारने मराठवाड्याला काहीच दिले नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी येथे केली. येथील जेएसपीएम शिक्षण संस्था व महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँकेच्या वतीने बुधवारी (ता. १३) स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय इमारत भूमिपूजन, सॅटेलाईट केंद्राचे उदघाटन व राष्ट्रमाता जिजाऊ स्वाभिमानी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते.(Devendra Fadnavis Says, Maharashtra Government Not Give Priority Of Marathwada, Vidharbh Development)

सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले अध्यक्षस्थानी होते. खासदार सुधाकर श्रृंगारे, प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार गिरीश महाजन, संभाजी पाटील निलंगेकर, रमेशअप्पा कराड, अभिमन्यू पवार, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, माजी आमदार विनायक पाटील, पाशा पटेल, गोविंद केंद्रे, सुधाकर भालेराव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमात ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार झाला तर महाराष्ट्राची प्रतिमा देऊन श्री. फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला. जेएसपीएमचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी प्रास्ताविकात संस्था व महाराष्ट्र बँकेच्या प्रगतीचा आलेख मांडला.

कव्हेकरांचे तोंडभरून कौतुक

या वेळी फडणवीस यांनी श्री. कव्हेकर यांच्या कार्याचे तोंड भरून कौतुक केले. शिक्षण संस्थांचे त्यांनी विणलेले जाळे तसेच बँकेच्या माध्यमातून साधलेले महिला सक्षमीकरण आणि सॅटेलाईट केंद्राच्या माध्यमातून त्यांनी डिजिटल युनव्हर्सिंटीची संकल्पना पहिल्यांदा प्रत्यक्षात आणल्याचे फडणवीस म्हणाले. शिक्षण व कौशल्यातील गॅप दूर करण्याची गरज आहे. जो शिकेल तो रोजगारक्षम होईल, असा आमुलाग्र बदल नव्या नरेंद्र मोदी यांनी नव्या शिक्षण नितीमध्ये केल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार महाजन यांनी कव्हेकरांसोबतच्या मैत्रीला उजाळा दिला तर निलंगेकर यांनी त्यांच्या नियोजन कौशल्याचे कौतुक केले.