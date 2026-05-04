गांजा कुठे मिळतो मला सांगा, मी गृहमंत्री आहे...; राऊतांचे नाव न घेता फडणवीसांचा टोला

BJP Maharashtra News: देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी आज होत आहे. यात आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडुत, केरलममध्ये सत्तांतर होत असल्याचं स्पष्ट होतं आहे. यात पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला पराभवाची धूळ चारत भाजपने दणदणीत यश मिळवलं आहे. या यशाचा जल्लोष महाराष्ट्र भाजपने मुंबईतील मुख्यालयात साजरा केला. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह भाजप नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवल्याचं म्हटलं. याच विजयाचा जल्लोष म्हणून रसगुल्ला आणि झालमुरी खाऊन आनंद साजरा करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झालमुरी खाल्ल्यानंतर ममता बॅनर्जी रस्त्यावर आल्या. निवडणुकीच्या काळात झालमुरी ट्रेंडिग होती असंही बन म्हणाले. तसंच जिथं जिथं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रचार केला तिथं भाजपचे उमेदवार विजयी झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं..तमिळगा वेट्री कळघम! थलपती विजयच्या पक्षाच्या नावाचा नेमका अर्थ काय? स्थापनेनंतर २ वर्षात थेट सत्ताधारी.भाजपच्या विजयानंतर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या एकतेला, अखंडतेला घुसखोर पश्चिम बंगालमध्ये धोका निर्माण करायचे. पण आता तिथं भाजपला विजय मिळाल्यानं हा विजय घुसखोरी आणि भारतावर होणारे हल्ले वाचवणारा विजय आहे. आमच्या अनेक कार्यकर्त्यांना जाळलं, हातपाय तोडले, डोळे फोडले, माना कापून टाकल्या. ममता दिदी तुम्ही कितीही अत्याचार केला तरी भाजपच्या कार्यकर्त्याला थांबवू शकत नाही. देशासाठीही हा विजय महत्त्वाचा आहे..फडणवीस यांनी म्हटलं की, नवनाथ म्हणाले मी जिथं गेलो तिथे विजय मिळाला, पण हा विजय माझ्यामुळे नाही तर मोदीजींवरील विश्वासाचा विजय आहे. आम्ही फक्त मोदीजींचा संदेश घेऊन पोहोचलो. लोकांना संदेश दिला, लोकांनी मोदींज्याच पाठीशी असल्याचं सांगितलं. लोकांनी ९२ टक्के मतदान करून दाखवून दिलं. लोकशाहीचा विजय झाला..विरोधकांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि सांगितली जाणारी कारणं यावरूनही फडणवीस यांनी भाषणाचा समारोप करताना टोला लगावला. फडणवीस यांनी नाव न घेता शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनाही डिवचलं. ते म्हणाले की, उद्या सकाळी ९ वाजता लोकशाही पराजित झाली असं ऐकायला मिळालं तरी देखील गांजा कुठे मिळतो हे मला सांगा, मी गृहमंत्री आहे त्याच्यावर कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही. पण गंमतीचा भाग सोडा असं म्हणत फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा कार्यकर्त्यांसह नेत्यांचे विजयाबद्दल अभिनंदन केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.