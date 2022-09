Anna Bhau Sathe : रशियात पुन्हा गाजणार अण्णा भाऊंचं नाव, फडणवीसांच्या हस्ते पुतळ्याचं अनावरण

Anna Bhau Sathe Statue In Moscow : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच्या कार्याचा रशियात गौरव केला जाणार आहे. मॉस्को येथे उभारण्यात आलेल्या अण्णा भाऊंच्या पुतळ्याचे अनावरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 14 सप्टेंबर रोजी अनावरण केले जाणार आहे. या कार्यक्रमास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे देखील उपस्थित असणार आहेत, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मॉस्कोतील ‘रुडमिनो मार्गारेटा फॉरेन लँग्वेज स्टडी’ या संस्थेने लोकशाही अण्णा भाऊ साठे यांचा हा पुतळा उभारला आहे.

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा मॉस्कोच्या शासकीय वाचनालयात लावला जाणार आहे, ही अतिशय गौरवाची आणि प्रेरणादायी बाब आहे. अण्णाभाऊंचे रशियात अनेक महिने वास्तव्य होते. मी आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या अनावरण समारंभासाठी रशियाला जाणार आहोत. असे ट्वीट फडणवीस यांनी केले आहे.

