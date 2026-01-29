‘देवगिरी’ पोरका झाला

मुंबई - मलबार हिलवरील नारायण दाभोळकर मार्गावरील टुमदार शासकीय देवगिरी बंगला आणि अजित पवार यांचे नाते केवळ वास्तव्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते जिव्हाळ्याचे होते. १९९९ मध्ये ते या बंगल्यात रहायला आले. मध्यंतरीचे पाच वर्षे वगळता, शेवटपर्यंत त्यांचे याच बंगल्यात वास्तव्य होते. या बंगल्यातील प्रत्येक कोपऱ्यात त्यांच्या आठवणी आहेत..२०१४ ते २०१९ हा कालखंड वगळता अजित पवार यांचे वास्तव्य कायम देवगिरी बंगल्यात राहिले. २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार पडले, मात्र विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांना हाच बंगला मिळाला. अजित पवार यांच्या बंगल्यावर काम केलेले संभाजी निकम सांगतात, ‘दादा पहिल्यांदा बंगल्यात रहायला आले तेव्हा या बंगल्याची देखभाल करण्यासाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खोल्यांची अवस्था वाईट होती. अजितदादांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी या गरीब कर्मचाऱ्यांसाठी दोन मजल्याचे स्टाफ क्वार्टर बांधून दिले. पोलिस चौकीही नीट केली.’.बगीचा फुलवलादेवगिरीमधील उजव्या बाजूला असलेला बगीचा अजितदादांनी लक्ष घालून फुलवला, अनेक आवडीची झाडे त्यांनी लावली. देवगिरीतील प्रत्येक झाडावर जसे त्यांचे प्रेम होते होते. बगिच्यातील प्रत्येक झाडावर जिवापाड प्रेम होते. त्यामुळे कुणी फुल तोडलेले त्यांना खपत नसे, परत असे करू नकोस, या शब्दांत ते सुनावत. त्यांचे या बंगल्यावर एवढे प्रेम होते, की आवश्यकता असेल तरच भिंतीवर खिळे ठोका, अशा त्यांच्या स्पष्ट सूचना होत्या..कर्मचाऱ्यांना आपुलकीची वागणूकआपण जसे राहतो, तसेच बंगल्यातील कर्मचारी रहायला हवे, असा अजित पवार यांचा आग्रह होता. ‘दादा आमच्याशी फार बोलायचे नाहीत, मात्र आमच्यावर तसेच आम्हाला येणाऱ्या अडीअडचणींवर त्यांचे बारीक लक्ष असायचे’, असे कर्मचारी सांगतात. ‘‘बंगल्यातील स्वयंपाकगृहात जे जेवण तयार होते, तेच जेवण कर्मचाऱ्यांना वाढायचे, हा त्यांचा विशेष आग्रह होता. महत्त्वाचे म्हणजे जिथे दादा जेवायला बसायचे, तिथेच आम्ही बसायचो. अनेक जण दादांना फटकळ म्हणतात. मात्र साध्या शिपायालाही त्यांनी कधीही ‘अरे तुरे’ केले नाही, ते आम्हाला आदर देत,’’ असे कर्मचाऱ्यांनी सांगतात..शिस्तप्रिय दादारात्री ठीक ११ वाजता देवगिरी बंगल्यातील त्यांच्या खोलीचे दिवे मालवले जात. सकाळी साडेपाच वाजता ते उठत, व्यायाम वगैरै आटोपून सकाळी सातच्या आधी त्यांना वाचण्यासाठी वृत्तपत्र लागत, आठच्या आत त्यांचा हलका फुलका नाश्ता आटोपायचा. त्यानंतर त्यांच्या भेटीगाठीचा सिलसिला सुरू व्हायचा, जो रात्री १० पर्यंत अखंड चालायचा. रात्री १० च्या आत ते जेवण घ्यायचे. आजपर्यंत कधी दिवसा त्यांना झोपताना पाहिले नसल्याचे या ठिकाणी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यानी सांगितले..वक्तशीरपणाअजित पवार हे कमालीचे वक्तशीर होते. एका मिनिटाचा उशीरही ते खपवून घ्यायचे नाही. बंगल्यावर सकाळी आठ वाजता वेळ दिलेल्या व्यक्तीला दोन मिनीटे उशीर झाला, तर ती व्यक्ती कितीही मोठी असू दे, त्याला पुन्हा वेळ घ्यायला लागायची. मात्र जेवढे लोक भेटायला आले, त्यातील कोणीही चहा पाण्याशिवाय जाता कामा नये, अशी त्यांची सक्त ताकीद होती. सुरुवातीला ‘देवगिरी’वरील कर्मचाऱ्यांना दादांचा वक्तशीरपणाशी ॲडजेस्ट होताना धावपळ झाली, मात्र त्यानंतर सर्वांना सवय झाली. अजितदादांमुळे आयुष्यात वेळेचे महत्त्व आम्हाला कळाले, असे कर्मचारी सांगतात..आनंदाचे क्षणअजित पवारांचे आपल्या काकांवर विशेष प्रेम होते. देवगिरी बंगल्यामध्ये शरद पवार यांचे दोन वाढदिवस साजरे झाले. या दोन्ही क्षणाला अजितदांदाच्या चेहऱ्यावरचा आनंद खूप वेगळा होता.त्यातून त्यांचा काकांबद्दलचा आदर समजून यायचा, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.