धम्मचक्र प्रवर्तन दिन : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करुन 'बौद्ध धम्म' का स्वीकारला? महामानवाला कसे कळले 'तथागत'

Dhammachakra Pravartan Din : 'विजयादशमी' दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूर येथे आपल्या सहा लाख अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. यानिमित्त...डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी (Dr. Babasaheb Ambedkar) १४ ऑक्टोबर १९३५ रोजी विजयादशमी दिवशी नागपूर येथे भरविलेल्या धम्म परिषदेमध्ये आपल्या सहा लाख बांधवांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. या घटनेमुळेच येथील अस्पृश्यांना आणि बहुजन समाजाला बौद्ध धम्म (Buddha Dhamma) आणि तथागत कळले आहेत..डॉ. बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म स्वीकारण्यापूर्वी स्वतः 'बुद्ध आणि त्याचा धम्म' हा ग्रंथ पाच वर्षे सतत अभ्यास करून लिहिला. हा ग्रंथ केवळ भारतातीलच बौद्ध अनुयायींना नव्हे, तर सर्व जगातील बौद्धांनाही मार्गदर्शक ठरावा, अशी त्यांची अपेक्षा होती. या ग्रंथाची निर्मिती करताना डॉ. बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माच्या सर्व उपलब्ध साहित्याचा अभ्यास केला..'देश मनुस्मृती नव्हे, तर भीम स्मृती म्हणजेच संविधानानुसार चालेल'; वाजपेयींचा उल्लेख करत RSS च्या मेळाव्यात काय म्हणाले माजी राष्ट्रपती?.यासाठी त्यांनी सिद्धार्थाच्या चरित्राचा, बुद्धप्राप्तीचा, बुद्ध चरित्रातील सर्व प्रसंगांचा, वचने, प्रवचने, त्याचे संदर्भ त्यावरील टीका, भाष्ये, वेगवेगळ्या पंथांचे तत्कालीन साहित्य यांचा चिकित्सक अभ्यास केला. असा एक अत्यंत चिकित्सक आणि डोळस बौद्ध धम्म आणि त्याचे प्रवर्तक तथागत बुद्ध चरित्र आपल्याला डॉ. बाबासाहेबांनी दिले आहे. त्यामुळेच त्यांनी स्वतः डोळे उघडे ठेवलेल्या बुद्धांचे एक सुंदर चित्र काढले आहे..डॉ. बाबासाहेब यांच्यामुळेच बौद्ध धम्म कळला असे म्हणत असताना, भारतामध्ये बौद्ध धम्माची पुनर्स्थापना होण्यासाठी ज्यांनी महत्त्वाचे कार्य केले, त्यांना मात्र विसरता येणार नाही. या ऐतिहासिक कार्यामध्ये बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्राथमिक शाळेतील शिक्षक दादासाहेब केळुसकर यांचे योगदान नाकारता येत नाही..'बुद्ध चरित्रा'तून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना स्फूर्ती आणि प्रेरणा मिळाली होती व ते बौद्ध धम्माकडे वळले. जर बडोद्याचे राजे सयाजीराव गायकवाड महाराज यांनी दादासाहेब केळुसकर यांना 'बुद्ध चरित्र' लिहावयास सांगितले नसते तर? आणि दादासाहेब केळुसकर यांनी तसे 'बुद्ध चरित्र' लिहिले नसते? तर आणि ते 'बुद्ध चरित्र' बालक भीमरावांच्या वाचनात आले नसते? तर आणि असे घडले नसते तर काय इतिहास घडला असता, याची कल्पना करता येत नाही. खरे तर डॉ. बाबासाहेब 'बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' विचार याबाबतीत अधिक जागरूक होते. त्यांनी आपल्यासमोर जे सिद्धार्थ गौतम बुद्धांना उभे केले आहे. ते सर्वस्वी मानवी आहेत..तथागतांच्या सत्य, अहिंसा, न्याय, समता व स्वातंत्र्याच्या संकल्पना भारतीय संविधानात म्हणूनच ठायी ठायी डोकावताना दिसतात, तरीही भारतीय संविधानाला धर्मनिरपेक्ष ठेवण्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते. बौद्ध धम्म स्वीकारल्यामुळेच पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांच्या धार्मिक, सामाजिक जीवनात आमूलाग्र बदल झाला..