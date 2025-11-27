महाराष्ट्र बातम्या

Dhananjay Munde: करुणा अन् धनंजय मुंडे यांच्यात न्यायालय करणार मध्यस्थी; म्हणाल्या, ''पुन्हा भेट नको..''

High Court Orders Mediation Between Dhananjay Munde and Karuna Munde: करुणा मुंडे यांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. धनंजय मुंडे यांची पुन्हा भेट नको, असं त्या म्हणाल्या.
dhananjay munde and karuna sharma
dhananjay munde and karuna sharmaesakal
संतोष कानडे
Updated on

Karuna Munde: करुणा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्या कौटुंबिक वादात आता कोर्ट मध्यस्थी करणार आहे. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत हे मेडिएशन चालणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिल्याचं स्वतः करुणा मुंडे यांनी सांगितलं. बीडमध्ये त्या 'साम टीव्ही'शी बोलत होत्या. कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगीचा निर्णय करुणा यांच्या बाजूने दिला होता. पुढे सत्र न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला. मात्र धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

Loading content, please wait...
Dhananjay Munde
high court
family
Karuna Munde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com