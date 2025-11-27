Dhananjay Munde: करुणा अन् धनंजय मुंडे यांच्यात न्यायालय करणार मध्यस्थी; म्हणाल्या, ''पुन्हा भेट नको..''

Karuna Munde: करुणा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्या कौटुंबिक वादात आता कोर्ट मध्यस्थी करणार आहे. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत हे मेडिएशन चालणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिल्याचं स्वतः करुणा मुंडे यांनी सांगितलं. बीडमध्ये त्या 'साम टीव्ही'शी बोलत होत्या. कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगीचा निर्णय करुणा यांच्या बाजूने दिला होता. पुढे सत्र न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला. मात्र धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..करुणा मुंडे म्हणाल्या की, निवृत्त न्यायाधीशांसमोर आमचं मेडिएशन चालणार आहे की, मागच्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण सुरू आहे. आमच्या पोटगीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. मागच्या ९-१० महिन्यांपासून मला पैसे मिळालेले नाहीत. माझ्या मुलीला पैशांची गरज नाहीये. ती तिच्या वडिलांसोबत इमोशनली अॅटॅच आहे.. त्यामुळे तिने तसं लिहून दिलेलं आहे..Solapur Election : तीन उमेदवारांच्या अर्जावरील आपिलाचा निकाल कायम; न्यायालयाने निर्णय अधिकाऱ्यांना दिला पाठिंबा!.मुंडे पुढे म्हणाल्या, यापूर्वीदेखील न्यायाधीशांच्या मध्यस्थीने आमच्यात संवाद झालेला होता. मला ५० कोटी रुपयांची ऑफर होती. परंतु ती ऑफर मी फेटाळून लावली होती.. ते मला मान्य नव्हतं आणि आताही हे मान्य नाही. कारण इतकं कष्ट करुन मी धनंजय मुंडेंविरोधात दोन कोर्टात केस जिंकलेली आहे..''उच्च न्यायालयात एक-दोन तारखा लागल्या असत्या आणि आमचा निकाल आला असता. परंतु प्रकरण मेडिएशनध्ये गेलं आहे.. हे मला आवडत नाही. कारण पुन्हा पाच-सात महिने धनंजय मुंडेसोबत भेटणं, बोलणं होईल.. ते मला नको होतं.'' असं म्हणत करुणा मुंडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली..Raigad Education : इंग्रजी शिकण्याची नवी वाट; नवघर जिप शाळेचा ‘बँक ऑफ वर्ड’ उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी ठरतोय वरदान!.दरम्यान, आता कोर्टाच्या मध्यस्थीने धनंजय मुंडे आणि करुणा मुंडे यांना चर्चेसाठी एकत्र यावं लागणार आहे. यातून तोडगा निघतो की नाही, हे पाहाणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपल्याला पैसे नको तर पहिली पत्नी म्हणून पूर्ण अधिकार पाहिजेत, अशी करुणा मुंडे यांनी सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.