Dhananjay Munde: ओबीसी मेळाव्यातून पंकजा मुंडे टार्गेट? गोपीनाथ मुंडेंचा वारसा धनंजय मुंडेंना देण्याची भाषा; भुजबळांच्या डोक्यात काय शिजतंय?

Pankaja Munde: बीडमध्ये शुक्रवारी झालेला ओबीसी मेळावा दिसतो तेवढा सरळ-सोपा नव्हता. या मेळाव्याचे अनेक अर्थ आहेत. परंतु एक महत्त्वाची आणि लक्षवेधी ठरलेली बाब म्हणजे स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांचा वारसा. छगन भुजबळ यांनी स्व. मुंडेंचा वारसा धनंजय मुंडे यांनी स्वीकारावा, असं आवाहन केलं. ओबीसी मेळाव्यापासून दूर राहिलेल्या पंकजा मुंडे यांना धक्का देणारी भुजबळांची ही खेळी म्हणावी लागेल..ओबीसी आंदोलनाची चळवळ सुरु झाल्यापासूनच पंकजा मुंडे या सगळ्यापासून दूर आहेत. त्यांनी कधीही भुजबळांच्या मेळाव्याला हजेरी लावली नाही. विशेष म्हणजे धनंजय मुंडे हेदेखील यापूर्वीच्या मेळाव्यांना कधी हजर नव्हते. मात्र शुक्रवार (दि.१७) रोजी बीडमध्ये झालेल्या मेळाव्याला धनंजय मुंडे हजर होते. मेळाव्याला अनुपस्थित राहिलेल्यांसाठी आणि निमंत्रणावरुन नाराज होणाऱ्यांसाठी भुजबळांनी शायरी म्हटली. मेळाव्याचा प्रोटॉकॉल तोडून भुजबळ सगळ्यात आधी शायरी म्हणायला माईकवर आले..अधिकार की लढाई में निमंत्रण नहीं भेजे जातेजिनका जमीर जिंदा है वो खुद समर्थन में आते हैं..हमारे हक पर आच आए तो टकराना जरुरी हैं,तुम जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरुरी हैअसा शेर भुजबळांनी म्हटला. वरवर पाहाता हे यापूर्वी नाराज झालेल्या लक्ष्मण हाके यांच्यासाठी होतंच. पण अनुपस्थित राहिलेल्या पंकजा मुंडे यांनाही हा एक इशाराच होता. पंकजा मुंडेंसाठी हा पहिला धक्का नव्हता. मेळाव्यातच आणखी दोन धक्के त्यांना बसणार होते. जो भाऊ मागच्या तीन वर्षांपासून सोबत आहे, त्यानेसुद्धा पंकजांना टार्गेट केलं..काय म्हणाले धनंजय मुंडे?जणूकाही सगळं ठरल्याप्रमाणे होत होतं. भुजबळ मेळाव्याच्या सुरुवातीलाच उठले अन् शायरीतून बोलून गेले. मधल्या वेळेत इतर नेत्यांची भाषणं झाल्यानंतर भुजबळांच्या आधी धनंजय मुंडे बोलते झाले. त्यांनीही भुजबळांची री ओढत नाव न घेता एकप्रकारे पंकजांना टोमणा मारला. ते म्हणाले, भुजबळ साहेबांनी खंत व्यक्त केली.. पण आज स्व. मुंडे साहेब आज हयात असते तर ही वेळ आली नसती, त्यांची बरोबरी कोणी करु शकत नाही.. त्यांची जबाबदारी कोणी घेऊ शकत नाही.धनंजय मुंडेंचं हे विधान पंकजा मुंडेंसाठी नव्हतं कशावरुन? एकत्र आलेले बहीण-भाऊ ओबीसी आंदोलनाच्या भूमिकेवरुन पुन्हा दुरावतात की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. प्रकरण एवढ्यावर थांबलं नाही. शेवटी तर कहरच झाला. छगन भुजबळांनी स्व. गोपीनाथराव मुंडेंचा वारसा धनंजय मुंडेंना देऊ केला..स्व. गोपीनाथराव मुंडेंचा वारसाआधी भुजबळांचा शायरीतून टोमणा, मग धनंजय मुंडेंकडून स्व. गोपीनाथराव मुंडेंची आठवण काढून खंत व्यक्त करणं आणि शेवटी भुजबळांचं हे लक्षवेधी विधान. भुजबळ म्हणाले की, आमचा धनंजय त्या दिवशी म्हणाला, मला काहीतरी काम द्या. मी धनंजयला म्हणालो बाकीचं काम मी तुला देऊ शकत नाही. परंतु हे लाखो लोक आशेने बघत आहेत.. गोपीनाथराव मुंडेंचे तुम्ही वारसदार.. हे काम तुम्ही घ्या! हे काम मोठं आहे रे.. मंत्रिपदं, आमदारकी हे वळवावरचं पाणी आहे. पण गोपीनाथराव मुंडेंसारखं सगळ्यांच्या हृदयात तुम्हीसुद्धा जाऊन बसू शकता. फक्त या गोरगरीबांचे अश्रू पुसण्यासाठी, त्यांचं रक्षण करण्यासाठी छातीची ढाल करुन पुढे करुन या. तुमच्या पाठीमागे तमाम महाराष्ट्र उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. आता केवळ 'माधव राहिला नाही तर 'माधवराव' झाला आहे. ३७४ जातींना तुम्ही सोबत घ्या...असं म्हणत छगन भुजबळ यांनी एकप्रकारे ओबीसींचं भविष्य धनंजय मुंडेंच्या हातात देण्याचं सूतोवाच केलं आहे. पंकजा मुंडेंना बाजूला सारुन धनंजय मुंडे ओबीसींचं नेतृत्व हातात घेऊ पाहात आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित व्हायला वाव निर्माण झालाय..