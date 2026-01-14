Dhule Municipal Election 2026 : राजकीय वातावरण तापलं! धुळ्यात शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या घरावर दगडफेक, खुर्च्यांची केली तोडफोड; भाजपने हल्ला केल्याचा आरोप

Political tension escalates ahead of Dhule Municipal Corporation polls : धुळे महानगर पालिकेसाठी उद्या मतदान होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी शहरातील राजकीय वातावरण चांगलं तापलं आहे. अशातच आता शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या घरावर हल्ला झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा हल्ला भाजप नेत्याने केल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून कऱण्यात आला आहे. सुदैवाने या हल्ल्यात कुणालाही इजा झाली नाही. मात्र, राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभाग क्रमांक दोन मधील शिंदेसेनेचे उमेदवार ऋषिकेश पाटील यांच्या घरावर हा हल्ला करण्यात आला आहे. यावेळी त्याच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात खुर्च्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे. हा हल्ला दहशत निर्माण करण्यासाठी भाजपच्या उमेदवारासह गुंडांनी हल्ला केल्याचा आरोप शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांनी केला आहे..Amravati Municipal Election 2026: अमरावतीत मित्रपक्षांनीच केली भाजपची कोंडी! राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं आव्हान; युवा स्वाभिमानाची प्रतिष्ठाही पणाला.यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, हा हल्ला भाजपाच्या उमेदवार प्रभावती शिंदे यांचे पती विलास शिंदे यांनी केला आहे. मतदानापूर्वी दहशत निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याप्रकरणी भाजपच्या उमेदवारासह कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही मनोज मोरे यांनी केली. या घटनेची माहिती मिळताच देवपूर पोलीस घटनास्थळी तत्काळ दाखल झाले आहेत..BMC Election: महायुतीत धुसफूस! नाराज इच्छुकांचा महाविकास आघाडीकडे ओढा; कल्याण–डोंबिवलीत राजकीय हालचालींना वेग.दरम्यान, धुळे मनपातील ७४ जागांसाठी उद्या मतदान होणार आहे. यापैकी चार जागा भाजपनं बिनविरोध निवडून आणण्यात यश मिळवलं आहे. त्यामुळे उर्वरित जागांवर मतदान होणार आहे. त्यासाठी ३१६ उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये भाजपचे ५८, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट ४०, शिवसेना शिंदे गट २९, काँग्रेस २१, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे २९, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट १९, मनसे ४, एम आय एम २१, समाजवादी पक्ष ७, बहुजन समाज पक्ष ५, वंचित बहुजन आघाडी ३ यांचा समावेश आहे. याशिवाय ७१ अपक्ष आणि जनता दल सेक्युलरचा १ उमेदवार रिंगणात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.