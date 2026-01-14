महाराष्ट्र बातम्या

Dhule Municipal Election 2026 : राजकीय वातावरण तापलं! धुळ्यात शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या घरावर दगडफेक, खुर्च्यांची केली तोडफोड; भाजपने हल्ला केल्याचा आरोप

Stones Pelted at Shinde Sena Candidate’s House In Dhule : प्रभाग क्रमांक दोन मधील शिंदेसेनेचे उमेदवार ऋषिकेश पाटील यांच्या घरावर हा हल्ला करण्यात आला आहे. यावेळी त्याच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली आहे.
Updated on

Political tension escalates ahead of Dhule Municipal Corporation polls : धुळे महानगर पालिकेसाठी उद्या मतदान होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी शहरातील राजकीय वातावरण चांगलं तापलं आहे. अशातच आता शिंदे गटाच्या उमेदवाराच्या घरावर हल्ला झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा हल्ला भाजप नेत्याने केल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून कऱण्यात आला आहे. सुदैवाने या हल्ल्यात कुणालाही इजा झाली नाही. मात्र, राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे.

