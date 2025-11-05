Nagar Panchayat vs Municipal Council: डोकं फिरवणारं कन्फ्युजन! नगरपंचायत vs नगरपरिषद… नेमका फरक काय? सरळ भाषेत तुलना

Muncipal Corporation Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुका होणार आहेत. मात्र, अनेकांना नगरपंचायत, नगरपरिषद यातील फरक माहित नाही. ही माहिती समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे स्थानिक प्रशासनाची रचना आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतात. .नगरपंचायत म्हणजे काय?नगरपंचायत ही ग्रामीण ते शहरी संक्रमण अवस्थेतील भागासाठी स्थापन केली जाते. ७४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९२) याची तरतूद करण्यात आली. ज्या गावात ग्रामीण ते नागरी रूपांतर सुरू आहे किंवा अर्ध-नागरी स्वरूप आहे, तेथे नगरपंचायत स्थापन होते.स्थापनेचे मुख्य निकष (महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार):- लोकसंख्या: १०,००० ते २५,०००.- बिगर कृषी व्यवसायाचे प्रमाण: शहरापासून २० किमीपेक्षा कमी अंतरावर असल्यास किमान २५%; २० किमीपेक्षा जास्त असल्यास किमान ५०%.- महानगरपालिकेपासून अंतर: साधारण २०-२५ किमी..Nagarpalika Election Date: या तारखेला नगरपालिकेची झुंज! स्थानिक स्वराज्यच्या पहिल्या टप्प्याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, Time Table बघा अन् लागा तयारीला....रचना आणि कार्यकाळ:- सदस्य संख्या: ९ ते २० (प्रभागांनुसार निवडलेले).- दोन तज्ज्ञ सदस्य राज्य शासन नियुक्त करते.- क्षेत्रातील आमदार-खासदार पदसिद्ध सदस्य.- राजकीय प्रमुख: अध्यक्ष (सदस्यांतून निवड).- प्रशासकीय प्रमुख: कार्यकारी अधिकारी (पदसिद्ध सचिव).- कार्यकाळ: ५ वर्षे.- निवडणूक: प्रौढ मतदान पद्धतीने, प्रभागांमधून सदस्य निवडले जातात.नगरपंचायतीची कार्ये मर्यादित असतात, जसे मूलभूत सुविधा (पाणी, स्वच्छता, रस्ते). निधी मुख्यत्वे सरकारी अनुदानावर अवलंबून..नगरपरिषद म्हणजे काय?नगरपरिषद ही पूर्ण शहरी भागासाठी असते. भारतातील पहिला लिखित नागरी कायदा १८४२ च्या चार्टरने आला, तर १८५० च्या कायद्याने म्युनिसिपल बोर्ड सुरू झाले. राज्य शासन १९६५ च्या अधिनियमान्वये नगरपरिषद स्थापन करते..स्थापनेचे मुख्य निकष:- किमान लोकसंख्या: १०,००० (वास्तविक सरावात ४०,००० पेक्षा जास्त).वर्गवारी (लोकसंख्येनुसार):- 'क' वर्ग: १०,००० ते ३०,०००.- 'ब' वर्ग: ३०,००० ते ७५,०००.- 'अ' वर्ग: ७५,००० पेक्षा जास्त.रचना आणि कार्यकाळ:- सदस्य: नगरसेवक (प्रभागांनुसार निवडलेले, संख्या जास्त).- प्रमुख: नगराध्यक्ष (२.५ वर्षे), उपनगराध्यक्ष (सदस्यांतून निवड).- कार्यकाळ: ५ वर्षे (निवडणुका दर ५ वर्षांनी).नगरपरिषदेकडे जास्त अधिकार असतात – पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य, कर संकलन. निधी सरकारी आणि स्वतःच्या करांतून मिळतो..मुख्य फरक (नगरपरिषद vs नगरपंचायत):लोकसंख्या: नगरपरिषद – ४०,०००+ (मोठी शहरे); नगरपंचायत – १०,००० ते २५,००० (संक्रमण क्षेत्र).स्वरूप: नगरपरिषद – पूर्ण शहरी; नगरपंचायत – ग्रामीण-शहरी मिश्रित.अधिकार/कार्ये: नगरपरिषद – व्यापक (विस्तारित सेवा); नगरपंचायत – मर्यादित (मूलभूत).निधी: नगरपरिषद – जास्त (स्वकर + अनुदान); नगरपंचायत – कमी (अनुदानप्रधान).ही माहिती डॉ. संजय कुंडेटकर (उपजिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन) यांनी 'Mahsul Guru' वेबसाइटवर दिली आहे..Code of Conduct: निवडणुकीदरम्यान काय करू नये? आचारसंहितेत काय सांगितलं आहे आधी समजून घ्या... नाहीतर बसेल फटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.