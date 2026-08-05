राज्य सरकारने अॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, विक्री आणि वितरणावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे, अशावेळी हे पनीर नेमकं काय आहे? ते खरंच आरोग्यासाठी धोकादायक आहे का? साधं पनीर आणि अॅनालॉग पनीर यात नेमका फरक काय? महत्त्वाचे म्हणजे अनालॉग पनीर ओळखायचं कसं? अस अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..अॅनालॉग पनीर म्हणजे नेमकं काय?आपण घरी जे पनीर बनवतो ते थेट दुधापासून तयार होतं. मात्र अॅनालॉग पनीर तयार करण्याची पद्धत वेगळी असते. यात दूध, मिल्क पावडर, वनस्पती तेल, स्टार्च आणि इतर घटक एकत्र करून मशीनच्या मदतीने पनीरसारखा आकार दिला जातो. दिसायला हे अगदी अस्सल पनीरसारखंच असल्याने अनेकदा ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते..Tukaram Mundhe Crackdown : मुंढेंच्या दणक्याने हॉटेल्सही 'सरळ'! आधी सिलिंडर, आता 'एफडीए'मुळे मेन्यूमध्ये कपात; पनीर, चीज, खवा 'गायब'च .हे नकली पनीर आहे का?प्रत्येक अॅनालॉग पनीर बनावट असतंच असं नाही. अन्न सुरक्षा नियमांनुसार तयार केलेलं आणि पॅकिंगवर स्पष्टपणे 'अॅनालॉग पनीर' अशी माहिती दिलेली असल्यास ते कायदेशीर मानलं जातं. मात्र हेच पनीर अस्सल दूधाच्या पनीरच्या नावाने विकलं जात असेल, तर तो ग्राहकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार ठरतो..अस्सल आणि अॅनालॉग पनीरमध्ये फरक काय?दुधापासून बनणाऱ्या पनीरमध्ये प्रथिने आणि कॅल्शियम मुबलक प्रमाणात असते. त्याची चव, पोत आणि सुगंधही वेगळा असतो. दुसरीकडे अॅनालॉग पनीर तयार करण्याचा खर्च कमी असल्याने हॉटेल आणि फूड इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. मात्र त्यातील पोषक मूल्य अस्सल पनीरइतके असेलच, याची खात्री नसते..Pune News : कालबाह्य चीज, चढ्या दराने पनीर, शाम्पू विकणे पडले महागात.'अॅनालॉग पनीर' कसं ओळखायचं?पनीर खरेदी करताना त्यावरील लेबल नक्की वाचा. 'अॅनालॉग पनीर' असा उल्लेख असल्यास ते दूधापासून बनलेले पारंपरिक पनीर नाही, हे लक्षात ठेवा. खूप स्वस्त दरात पनीर मिळत असल्यास अधिक सावध राहा. नेहमी विश्वासार्ह ब्रँड किंवा विक्रेत्याकडूनच खरेदी करा. चांगल्या आरोग्यासाठी आणि पुरेशा प्रथिनांसाठी अस्सल दूधापासून तयार केलेले पनीर हा अधिक चांगला पर्याय मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.