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दुधाचं पनीर आणि अ‍ॅनालॉग पनीरमध्ये फरक काय? ओळखायचं कसं?

Real vs Fake Paneer Guide : अ‍ॅनालॉग पनीर नेमकं काय आहे? ते खरंच आरोग्यासाठी धोकादायक आहे का? साधं पनीर आणि अ‍ॅनालॉग पनीर यात नेमका फरक काय? महत्त्वाचे म्हणजे अ‍ॅनालॉग पनीर ओळखायचं कसं? अस अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Maharashtra analog paneer ban explained

Maharashtra analog paneer ban explained

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राज्य सरकारने अ‍ॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, विक्री आणि वितरणावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे, अशावेळी हे पनीर नेमकं काय आहे? ते खरंच आरोग्यासाठी धोकादायक आहे का? साधं पनीर आणि अॅनालॉग पनीर यात नेमका फरक काय? महत्त्वाचे म्हणजे अनालॉग पनीर ओळखायचं कसं? अस अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

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