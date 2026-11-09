दिवाळीच्या दिवशी राज्यभर आगींचा भडका! नागपूरपासून मुंबईपर्यंत अग्नितांडव; दुकानं, घरं जळून खाक

दिवाळीचा सण म्हटलं की रोषणाई, फटाके आणि उत्साह आलाच. मात्र, यंदा लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आगीच्या घटनांनी नागरिकांची धावपळ उडवली. कुठे फटाक्यांची आतषबाजी भोवली, तर कुठे शॉर्टसर्किट आणि दिव्यांमुळे आग लागली. या घटनांमध्ये दुकाने, घरे, गाड्या आणि शेतातील पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे..नागपुरात शोरूमला आगनागपुरात दिवाळीच्या रात्री आगीच्या दोन घटना घडल्या. मेडिकल चौक परिसरातील अंकुश किराणा स्टोअर्सच्या वरच्या मजल्यावर अचानक आग लागली. यावेळी इमारतीतून एकापाठोपाठ छोटे स्फोट झाल्याचे आवाज येत होते. त्यामुळे परिसरातील नागरिक घाबरले. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून आगीवर नियंत्रण मिळवलं. दुसरी घटना देवनगर चौकाजवळील सावरकरनगरमध्ये घडली. येथील साई डायनामिक्स टीव्हीएस शोरूमला आग लागली. फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. शोरूममध्ये उभ्या असलेल्या काही दुचाकींचंही नुकसान झाल्याची शक्यता आहे..Delhi Diwali Firecracker Accident : दिवाळीच्या दिवशी भीषण दुर्घटना; फटाक्याचे रॉकेट पोटात घुसल्याने १० वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू.मुंबईत इमारतीला आगमुंबईतही आगीच्या घटनांनी खळबळ उडाली. विद्याविहार रेल्वे स्थानकाजवळील स्कायलाईन विहार इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर रात्री आग लागली. काही वेळातच आगीने मोठं रूप घेतलं. तर डोंगरी परिसरात पोलिस ठाण्यासमोरील एका गॅरेजला आग लागली. ही आग पसरत गेल्याने जवळपास १० ते १२ दुकानं जळून खाक झाली. अग्निशमन दलाच्या सहा गाड्या आणि महापालिकेच्या पाच गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या..विरारमध्ये रहिवासी इमारतीला आगविरार पश्चिमेकडील एचडीआयएल कॉम्प्लेक्समधील निवासी इमारतीतही रात्री दहाच्या सुमारास आग लागली. पहिल्या मजल्यावरील घरातून सुरू झालेली आग वरच्या मजल्यांपर्यंत पोहोचली. अग्निशमन दलाने वेळीच धाव घेत आग विझवली..Diwali Recipe: लसणाचा झणझणीत स्वाद अन् कुरकुरीत पोत! असा बनवा दिवाळी स्पेशल गार्लिक शंकरपाळी; पाहुणे कौतुक करतच राहतील.भिवंडीत पाच ठिकाणी आगभिवंडीत तर आगीच्या घटनांची मालिकाच पाहायला मिळाली. सोनाळे येथे भंगारच्या गोदामाला आग लागली. कामतघरमधील ओसवालवाडी येथे फटाक्यांमुळे बॅटच्या कारखान्याला आग लागली. गौरीपाडा परिसरातील चाळीतील पाच खोल्या जळाल्या. गणेशनगरमध्ये दुकानातील दिव्यामुळे बॅगच्या दुकानाला आग लागली. तर कापआळीमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे सहा दुकानं जळून खाक झाली. यात कुलर, एलईडी लाईट, गुलाबजाम, चप्पल आणि कपड्यांच्या दुकानांचं लाखोंचं नुकसान झालं..चिपळूणमध्ये कार पेटलीरत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणच्या मुख्य बाजारपेठेत फटाक्यामुळे मोठा अनर्थ होता होता टळला. आकाशात उडणारा फटाका एका वॅगनार कारखाली फुटला. त्यानंतर काही अंतरावर जाताच कारच्या इंजिनजवळ आग लागली..धाराशिवमध्ये ऊस जळालादुसरीकडे, धाराशिवच्या परंडा तालुक्यातील खासापुरी शिवारात विद्युत स्पार्किंगमुळे १३ एकर ऊस जळून खाक झाला. तोडणीला आलेलं पीक डोळ्यांसमोर जळाल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.