Baba Adhav: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन, उपेक्षितांच्या लढ्याचा नायक हरपला

Baba Adhav Passes Away: श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ तसेच हमाल, रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजुरांचे संघटन करून त्यांच्या न्यायासाठी लढणारे ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचे निधन झाले आहे. ते 95 वर्षांचे होते. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, सूना, नातवंडे असा परिवार आहे..डॉ. बाबा आढाव यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे गेले दहा दिवस त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचाराला प्रतिसाद न दिल्याने अखरे त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पार्थिवावर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..डॉ. बाबा आढाव रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देखील रुग्णालयात जाऊन तब्येतीची विचारपूस केली होती. बाबा आढाव हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ मानले जात होते. ते केवळ एक ज्येष्ठ समाजसेवक नसून, सत्यशोधक विचारांचे निष्ठावान अनुयायी आणि कष्टकर्यांचे खर्या अर्थाने नेते म्हणून त्यांनी आयुष्यभर काम केले. त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन असंघटित आणि वंचित कष्टकरी विशेषतः हमाल, रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजुरांचे संघटन करून त्यांना न्याय, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी काम केले..त्यांचे वडील पांडुरंग यांचा मसूर वितरणाचा व्यवसाय होता. 1930 च्या मोठ्या आर्थिक मंदीमध्ये त्यांच्या वडिलांचा व्यवसाय बंद पडला. त्यानंतर, बाबा 3 महिन्यांचे असताना त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. बाबा आणि त्यांच्या 4 भावंडांचे पालनपोषण त्यांच्या आई बबूताई पांडुरंग आढाव यांनी केले. त्यांचे पालनपोषण पुण्यातील नाना पेठ येथील त्यांच्या आईच्या घरी झाले, त्यांना त्यांचे भाऊ बापूसाहेब झेंडे यांनी पाठिंबा दिला..बाबांनी प्राथमिक शिक्षण पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक शाळेतून घेतले आणि उच्च शिक्षण पुण्यातील शिवाजी मराठा शाळेतून घेतले. 1952 मध्ये त्यांनी ताराचंद रामनाथ आयुर्वेद महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली आणि पुण्यातील त्यांच्या नाना पेठेतील घरी वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केला. लहानपणी बाबा भाऊसाहेब रानडे, एस.एम. जोशी, नारायण गणेश गोरे, एन.जी. गोरे आणि राममनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी सिद्धांतांनी प्रेरित झाले. त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात, त्यांनी राष्ट्र सेवा दलात भाई वैद्य, पन्नालाल सुराणा, बापू काळदाते यांच्यासह इतर समाजवादी नेत्यांसोबत काम केले जे त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांचे जवळचे मित्र आणि सहयोगी बनले..बाबांनी 1966 मध्ये शीला गरुड यांच्याशी लग्न केले. त्या परिचारिका म्हणून काम करत होत्या. 1952 मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या दुष्काळादरम्यान, काही हमालांनी बाबांना त्यांच्या संघटनेचे नेतृत्व करण्यासाठी संपर्क साधला. महागाई आणि अन्नधान्याच्या रेशनिंगविरुद्ध सत्याग्रह केला. त्यांनी 3 आठवडे तुरुंगवास भोगला आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपले करिअर बदलण्याचा निर्णय घेतला. 1955 मध्ये, बाबांनी हमालांना संघटित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले, पहिली असंघटित कामगार संघटना हमाल पंचायतची 1963 मध्ये स्थापना केली. बाबा पुणे मतदारसंघातील भवानी पेठचे नगरपालिका नगरसेवक (नगरसेवक) म्हणून निवडून आले. नगरपालिका निवडणूक नागरिक संघटनेच्या अंतर्गत लढवण्यात आली. निवडून आलेले सदस्य म्हणून त्यांनी वंचितांसाठी काम केले आणि झोपडपट्टीवासीयांसाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक प्रश्न सोडवले..वैकुंठभूमी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारपूना हॉस्पिटलमध्ये गेल्या बारा दिवसांपासून बाबा आढाव यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. सुरुवातीला ते उपचारांना प्रतिसाद देत होते. मात्र त्यांची किडनी निकामी झाली होती. आठ डिसेंबर रोजी रात्री आठ वाजून पंचवीस मिनिटांनी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यात त्यांचे निधन झाले. बाबा आढाव यांचे पार्थिव उद्या सकाळी दहा वाजल्यापासून त्यांच्या सर्व चळवळींचे केंद्र असलेल्या तसेच इतर परिवर्तनवादी चळवळींचे केंद्र असलेल्या मार्केट यार्ड येथील हमाल भवन येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. सायंकाळी साडेपाच वाजता कोणतेही धार्मिक विधी न करता वैकुंठभूमी स्मशान भूमीतील विद्युत दाहिनीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.- नितीन पवार.