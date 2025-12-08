महाराष्ट्र बातम्या

Baba Adhav: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन, उपेक्षितांच्या लढ्याचा नायक हरपला

Dr. Baba Adhav Passes Away at 95: प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे गेले दहा दिवस बाबा आढाव यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. सोमवारी सायंकाळच्या दरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.
सकाळ वृत्तसेवा
Baba Adhav Passes Away: श्रमिक चळवळीचे आधारस्तंभ तसेच हमाल, रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजुरांचे संघटन करून त्यांच्या न्यायासाठी लढणारे ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचे निधन झाले आहे. ते 95 वर्षांचे होते. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, सूना, नातवंडे असा परिवार आहे.

