Dr Babasaheb Ambedkar : 'या' मोठ्या घटनेनंतर डॉ. आंबेडकरांनी दिली होती रायगडाला ऐतिहासिक भेट, एक दिवस केला होता मुक्काम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे खरे शिवभक्त होते, याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण त्यांच्या 1927 मधील रायगड भेटीतून समोर येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी असलेली त्यांची निष्ठा या भेटीत स्पष्टपणे दिसून येते. 'बहिष्कृत भारत' या तत्कालीन वृत्तपत्रात या रायगड भेटीचा उल्लेख आढळतो, मात्र हा उल्लेख इतर पुस्तकांमध्ये फारसा दिसत नाही..इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी एका मुलाखतीत या घटनेचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, चवदार तळे सत्याग्रहानंतर बाबासाहेबांनी रायगड किल्ल्याला भेट देण्याचे नियोजन केले होते. सत्याग्रहानंतर त्यांनी हा निर्णय प्रत्यक्षात आणत रायगडावर जाण्याचा निर्धार केला..त्या काळात रायगडापर्यंत जाण्यासाठी कोणताही रस्ता उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे बाबासाहेबांनी नात्यापासून पहाटे पायी प्रवास सुरू केला आणि सकाळी सुमारे 7 ते 7:30 च्या दरम्यान ते रायगड किल्ल्यावर पोहोचले. या प्रवासातून त्यांच्या चिकाटीची आणि श्रद्धेची प्रचिती येते..रायगडावर पोहोचल्यानंतर बाबासाहेबांनी किल्ल्याचा प्रत्येक भाग अत्यंत बारकाईने पाहिला. किल्ल्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची त्यांनी मनापासून दखल घेतली. त्यांनी रायगडावरील एका धर्मशाळेत मुक्काम केला आणि शांतपणे रात्र घालवली..गंगासागर तलावाचे पाणी दूषित होऊ नये, याची काळजी घेत बाबासाहेबांनी घागरीने पाणी काढून अंघोळ केली. त्यांच्या या कृतीतून पर्यावरणाबद्दलचा आदर दिसून येतो. तसेच रायगड भेटीदरम्यान त्यांनी किल्ल्यावर जेवणही केले, ज्यामुळे रायगडाशी त्यांचा भावनिक संबंध अधोरेखित होतो.