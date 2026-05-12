महाराष्ट्र बातम्या

Police Homes : पोलिसांच्या घराचे स्वप्न होणार साकार; राज्य बँकेकडून १७६८ कोटींचे अर्थसाहाय्य

राज्यातील पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या घराचे स्वप्न आता लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार आहे.
Vidyadhar Anaskar

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - राज्यातील पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या घराचे स्वप्न आता लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार आहे. पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या घरबांधणी अग्रीम योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने एक हजार ७६८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या निविदा प्रक्रियेत राज्य बँकेने प्रस्थापित खासगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना मागे टाकले आहे.

