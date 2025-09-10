Education : राज्यात शिक्षणगळती चिंताजनक; इयत्ता नववी-दहावीतील ११.५ टक्के विद्यार्थी शिक्षणातून बाहेर

पुणे - राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये इयत्ता नववी आणि दहावीत प्रवेश घेतलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास १२.६ टक्के विद्यार्थी आणि १०.३ टक्के विद्यार्थिंनींनी शिक्षण अर्धवट सोडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात सरासरी एकूण ११.५ टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२३-२४ च्या तुलनेत विद्यार्थ्यांच्या गळतीत एका टक्क्याने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे..केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस’च्या (यु-डायस प्लस) अहवालातून ही माहिती उघड झाली. शिक्षण हक्क कायदा, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (पीएम पोषण) अशा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शिक्षणातून विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी झाले आहे..परंतु, तरीही माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेशाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनी अधोरेखित केले. गावोगावी माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे माध्यमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना कोसो दूरचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कायम असल्याचे निरीक्षण अभ्यासकांनी नोंदविले..‘यु-डायस’च्या अहवालानुसार, पहिली ते पाचवी या प्राथमिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांची गळती झालेली नाही. तर, इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये विद्यार्थ्यांची ०.५ टक्के, विद्यार्थिनींची ०.६ टक्के आणि एकूण सरासरी ०.६ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती आहे. तर माध्यमिक शिक्षणात नववी ते दहावीमध्ये राज्यात सरासरी एकूण ११.५ टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुरावल्याचे चित्र आहे..शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाते. मात्र, नववीपासून शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात येते. त्यामुळे नववीनंतर नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. माध्यमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना गावापासून दूर असणाऱ्या शाळेत जावे लागते. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या गळतीत वाढ होताना दिसते.- दिनकर टेमकर, माजी शिक्षण संचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.