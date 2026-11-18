Maharashtra Farmers Relief : राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवाळीत दिलासा मिळावा यासाठी मोठा गाजावाजा करत दुष्काळग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार रुपये देणार अशी घोषणा केली. त्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्यक्षात मदत देखील दिली. परंतु, बहुतांश शेतकरी राज्य सरकारच्या या मदतीपासून वंचित राहिल्याचे उघडकीस आले आहे..दिवाळीपूर्वी राज्य सरकारने घोषित केलेल्या पाच हजारांच्या मदतीनंतर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काही साथ दिलासा मिळाला होता. परंतु, लवकरच आपल्या पदरी राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत मिळेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी दिवाळी साजरी करण्याचा विचार पण केला. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत मिळालीच नाही, शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे..Akola Farmers : अकोला जिल्ह्यातील ८२ हजार शेतकरी अग्रीम मदतीपासून वंचित; हिवाळी अधिवेशनानंतर विदर्भात मतदारसंघनिहाय आंदोलन छेडण्याचा आमदारांचा इशारा.आधीच आसमानी संकटामुळे त्रासलेल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलेली आशा देखील पोल ठरल्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच गेली आहे,राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी आल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारवर नाराजी देखील व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.