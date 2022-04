कोरोना काळात महाविकास आघाडीच्या १८ मंत्र्यांवर सरकारी तिजोरीतून उपचार

By

मुंबई : कोरोनावरील उपचारांसाठी महाविकास आघाडीच्या १८ मंत्र्यांची सरकारी तिजोरीतून बिलं भरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वाधिक मंत्र्यांचा समावेश आहे. या सर्व मंत्र्यांचा एकूण खर्च हा कोट्यवधी रुपयांचा आहे. झी २४ तासनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (During Corona period 18 ministers of MVA received treatment from govt teasury)

महाराष्ट्रात कोरोना महामारीचं भयानक संकट असताना तसेच जनता या काळात रुग्णालयातील बेडसाठी धडपड करत असताना मंत्र्यांनी मात्र खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतले आहेत. विशेष म्हणजे या लाखो रुपयांच्या खर्चाची बिलं सरकारी तिजोरीतून भरण्यात आली आहेत. गेल्या दोन मंत्र्यांनी हे उपचार घेतले आहेत. या सर्व मंत्र्यांचा एकूण खर्च हा १ कोटी ३९ लाख रुपये इतका झाला आहे. या उपचार घेणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वाधिक ९, काँग्रेसचे ६ तर शिवसेनेच्या ३ मंत्र्यांचा समावेश आहे.

कोणत्या मंत्र्यांचा समावेश आणि किती झाला खर्च?

राजेश टोपे (राष्ट्रवादी) - ३४ लाख

नितीन राऊत (काँग्रेस) - १८ लाख

हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी) - १४ लाख

अब्दुल सत्तार (शिवसेना) - १२ लाख

जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी) - १२ लाख

छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी) - ९ लाख

सुनील केदार (काँग्रेस) - ९ लाख

जयंत पाटील (राष्ट्रवादी) - ७ लाख

सुभाष देसाई (शिवसेना) - ७ लाख

अनिल परब (शिवसेना) - ७ लाख

कोणत्या आठ रुग्णालयांमध्ये घेतले उपचार?

बॉम्बे हॉस्पिटल - ४१ लाख

लिलावती हॉस्पिटल - २६ लाख

ब्रीच कॅण्डी हॉस्पिटल - १५ लाख

जसलोक हॉस्पिटल - १४ लाख

फोर्टिस हॉस्पटल - १२ लाख

अवंती हॉस्पिटल - ७ लाख

ग्लोबल हॉस्पिटल - ४ लाख

अनिदीप हॉस्पिटल - २ लाख