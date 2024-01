Devendra Fadnavis: फडणवीसांचं भाषण सुरु असतानाच लाभार्थांचा राडा; शेकडो लोकांनी पळवले आरोग्य कीट

छत्रपती संभाजीनगर : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या छत्रपती संभाजी नगर इथल्या कार्यक्रमात मेडिकल कीट मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी चांगलीच धक्काबुक्की आणि पळवापळवी झाल्याचं पहायला मिळालं. फडणवीसांचं भाषण सुरु असतानाच हा प्रकार घडल्यानं कार्यक्रमाचा फज्जा उडाला. (during devendra fadnavis speech hudred of beneficiaries stole health kits in sambhaji nagar)