महाराष्ट्र बातम्या

शिक्षण कायद्यात सुधारणा, व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेश शुल्क नियमासाठी समिती गठित

Education Law Amendment : महाराष्ट्रातील शिक्षण कायद्यात महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली असून, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश शुल्कासंदर्भातील नियमांचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.
Education Law Amendment

Education Law Amendment

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क नियमनासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

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