मनमानी शुल्कवसुलीला लगाम, खासगी विद्यापीठं आणि शैक्षणिक संस्थांबाबत शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; मंत्री चंद्रकांतदादांनी दिली माहिती

मुंबई : राज्यातील खासगी विद्यापीठे, तसेच स्वायत्त दर्जा घेतलेल्या सर्व शिक्षण संस्थांच्या मनमानी शुल्कवसुलीला लवकरच आळा बसणार आहे. यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या सर्व संस्थांना राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला असून, संस्थांच्या मनमानी शुल्कांवर अंकुश आणला जाणार आहे, यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचे सूतोवाच केले..राज्यात सध्या विविध शिक्षण संस्था आणि व्यवस्थापनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून खासगी विद्यापीठांची मान्यता घेतलेली ३९ खासगी विद्यापीठे कार्यरत आहेत, तर उच्च व तंत्रशिक्षण देणारी राज्यात ३१३ हून अधिक स्वायत्त दर्जा घेतलेली महाविद्यालये आहेत. .Mumbai Fire: मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या शासकीय बंगल्यात आग; एसीमधील शॉर्ट सर्किटमुळे दुर्घटना.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्वायत्त संस्था, खासगी आणि त्यासोबतच 'पीजीडीएम' या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्क निश्चितीसाठी एफआरए लागू केला जाणार असल्याचे या संस्थांनी धसका घेतला असल्याचे सांगण्यात येते, तर काहींनी आपल्याला ही बेसुमार शुल्कवसुली करता येणार नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी याविरोधात विविध प्रकारच्या वाटा शोधणेही सुरू केले असल्याचे सांगण्यात येते..Why Hardik Pandya leave Mumbai Indians : हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्स सोडण्याचा निर्णय का घेतला? वानखेडेवर जर्सी काढून फेकली अन्... Inside Story.शुल्कांची माहिती देण्याचे निर्देशउच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण मिळावे यासाठी २१ मे २०२६ रोजी राज्यातील अनेक वरिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्याकडून आकारले जाणाऱ्या शुल्कांची माहिती फलकांवर लावण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र त्यानंतरही अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी यासाठी दिरंगाई केल्याचे निदर्शनास आल्याने या संबंधित संस्थांची तपासणी विभागाकडून करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.