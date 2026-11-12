महाराष्ट्र बातम्या

मनमानी शुल्कवसुलीला लगाम, खासगी विद्यापीठं आणि शैक्षणिक संस्थांबाबत शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; मंत्री चंद्रकांतदादांनी दिली माहिती

Private Universities Fees: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या संस्थांना राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Private Universities Fees

Private Universities Fees

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील खासगी विद्यापीठे, तसेच स्वायत्त दर्जा घेतलेल्या सर्व शिक्षण संस्थांच्या मनमानी शुल्कवसुलीला लवकरच आळा बसणार आहे. यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या सर्व संस्थांना राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला असून, संस्थांच्या मनमानी शुल्कांवर अंकुश आणला जाणार आहे, यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचे सूतोवाच केले.

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