महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj Teacher: कोण होते शिवाजी महाराजांचे पहिले शिक्षक? या किल्ल्यावर झाली होती अक्षरओळख

Early Education of Shivaji Maharaj: बालशिवबांच्या घडणीत कोणत्या शिक्षकांचा होता वाटा? वाचा शिवाजी महाराजांच्या शिक्षणाचा इतिहास
shivaji maharaj teacher

shivaji maharaj teacher

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भारतीय इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ पराक्रमी योद्धे नव्हे तर द्रष्टे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या अद्वितीय कार्यामागे केवळ जन्मजात गुण नव्हते, तर बालपणापासून मिळालेल्या संस्कारांचा आणि योग्य शिक्षणाचा मोठा वाटा होता. शिवाजी महाराजांचे शिक्षण हे शालेय चौकटीपुरते मर्यादित न राहता जीवनाचे, प्रशासनाचे आणि युद्धाचे धडे देणारे ठरले.

Loading content, please wait...
jijau
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
Shivneri
Shivneri Fort
chatrapati shivaji maharaj
History
shivaji maharaj
Jijamata influence
historical figures in education

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com