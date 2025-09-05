Shivaji Maharaj Teacher: कोण होते शिवाजी महाराजांचे पहिले शिक्षक? या किल्ल्यावर झाली होती अक्षरओळख

भारतीय इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ पराक्रमी योद्धे नव्हे तर द्रष्टे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या अद्वितीय कार्यामागे केवळ जन्मजात गुण नव्हते, तर बालपणापासून मिळालेल्या संस्कारांचा आणि योग्य शिक्षणाचा मोठा वाटा होता. शिवाजी महाराजांचे शिक्षण हे शालेय चौकटीपुरते मर्यादित न राहता जीवनाचे, प्रशासनाचे आणि युद्धाचे धडे देणारे ठरले..जिजामाता – संस्कारांच्या पहिल्या गुरूशिवाजी महाराजांचे पहिले गुरू म्हणजे त्यांच्या मातोश्री जिजाबाई. लहान वयापासूनच त्यांनी रामायण, महाभारत, भागवत अशा ग्रंथांच्या कथा सांगून बालशिवबांच्या मनावर संस्कार केले. धर्माभिमान, न्यायप्रियता, प्रजेवरील करुणा आणि स्वराज्य स्थापनेची प्रेरणा ही जिजामातांनीच त्यांच्या मनात रुजवली. "आपल्या मुलाने परकीयांचा अपमान सहन करू नये आणि स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य स्थापावे" ही इच्छा त्यांना होती. म्हणूनच शिवाजी महाराजांचे पहिले गुरु म्हणावे तर त्या म्हणजे जिजामाता..शिवनेरीवरील शास्त्रीबुवा शिवनेरीवर असताना शास्त्रीबुवा आणि नंतर पंतोजी यांनी शिवाजी महाराजांना अक्षर ओळख करून दिली. कवींद्र परमानंदानी लिहिलेल्या शिवभारत या ग्रंथात उल्लेख आहे की शिवाजी राजे इतर मुलांपेक्षा अधिक वेगाने अक्षर आत्मसात करीत. त्यांच्या स्मरणशक्तीची तीव्रता आणि अभ्यासूवृत्ती यामुळे शिक्षणाच्या पहिल्याच टप्प्यात त्यांची बुद्धिमत्ता जाणवू लागली होती.. ते तटावरून रपेट करत होते. लेण्याद्री आणि आजूबाजूचा मुलुख त्यांच्या नजरेखालून जात होता. यामुळेच १६३० ते १६४० या वयाच्या पहिल्या दहा वर्षात शिवरायांचे शिक्षण केवळ वाचन-लेखनापुरते न राहता गणित व व्यवहारज्ञानाचे धडे देखील त्यांनी लहानपणीच आत्मसात केले. .शहाजी महाराज – नेतृत्व आणि युद्धशिक्षणाचे गुरुपुढे १६४० साली शहाजीराजांनी त्यांना बंगलोर येथे दोन वर्षांसाठी आपल्या सान्निध्यात ठेवले. शहाजीराजे स्वतः विद्वान होते. त्यांना संस्कृत, फारसी आणि कानडीचे ज्ञान होते. त्यांच्या दरबारात अनेक विषयात पारंगत असे ६०/७० पंडित होते, अनेक कवी, संगीतकार, मुत्सद्दी व शूर सेनानी होते. या विद्वानांच्या सहवासात शिवाजी महाराजांनी धर्म, शास्त्र, साहित्य यांचे ज्ञान मिळवले. त्याचबरोबर शहाजीराजांच्या दरबारातील व्यवहार पाहून मुत्सद्देगिरी, नेतृत्वकौशल्य आणि सत्तेचा वापर करण्याची कला शिकली. .शस्त्रविद्येचे शिक्षक – उपसेनापतीनिष्ठावंत उपसेनापतींकडून त्यांना शस्त्रविद्या, घोडेस्वारी, सैन्याची मांडणी व युद्धाचे डावपेच शिकायला मिळाले.बंगलोरच्या वास्तव्यात शिवाजी महाराजांनी आपल्या वडिलांचे दैनंदिन जीवन जवळून पाहिले. शहाजीराजांना स्वतंत्र राज्य स्थापण्यात यश आले नव्हते, पण तीच खंत मुलाने दूर करावी अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणूनच त्यांनी शिवाजी राजेंना प्रशासन, लढाई आणि राज्यकारभार यांचे संगोपांग शिक्षण दिले. या शिक्षणामुळे राजेंच्या मनात स्वराज्य स्थापनेची ठाम इच्छा दृढ झाली..दादाजी कोंडदेव – प्रशासनइ.स. १६४२ मध्ये शहाजीराजांनी शिवाजी महाराजांना त्यांच्या मातोश्रींसह पुण्याच्या जहागिरीवर पाठवले. या वेळी त्यांच्यासोबत दादाजी कोंडदेव यांची नियुक्ती करण्यात आली. जहागिरीची व्यवस्था, महसूल गोळा करणे, प्रजेचे प्रश्न सोडवणे, सरदारांशी वागणे अशा सर्व बाबतीत दादाजी कोंडदेवांनी त्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केले. प्रत्यक्षात हेच स्वराज्य स्थापनेच्या वाटचालीचे पहिले पाऊल ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.