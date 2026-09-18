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Eknath Shinde Dare Village : गावी आलो किंवा लंडनला गेलो तरी पोटदुखी, “ विरोधकांना कामातून उत्तर देईन”,एकनाथ शिंदेंनी दरेतून साधला निशाणा

Dare Village : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गणेशोत्सवानिमित्त दरे गावात आले असून, जागतिक बांबू लागवड दिनानिमित्त त्यांनी बांबूची लागवड केली. दरे गावात आल्यानंतर काही लोकांना नेहमीच “पोटदुखी” होते, अशी मिश्किल टिप्पणी करत शिंदेंनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
Eknath Shinde Dare Village : गावी आलो किंवा लंडनला गेलो तरी पोटदुखी, “ विरोधकांना कामातून उत्तर देईन”,एकनाथ शिंदेंनी दरेतून साधला निशाणा
Yashwant Kshirsagar
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गणेशोत्सवानिमित्त दरे गावात आले आहेत. दरे गावातील त्यांच्या शेतीमध्ये विविध प्रयोग केले जात असून, आज जागतिक बांबू लागवड दिवसानिमित्त त्यांनी बांबूची लागवड केली. यावेळी त्यांनी शेती, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आणि विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेवर भाष्य केलं.

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