Eknath Shinde Dare Village : गावी आलो किंवा लंडनला गेलो तरी पोटदुखी, “ विरोधकांना कामातून उत्तर देईन”,एकनाथ शिंदेंनी दरेतून साधला निशाणा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गणेशोत्सवानिमित्त दरे गावात आले आहेत. दरे गावातील त्यांच्या शेतीमध्ये विविध प्रयोग केले जात असून, आज जागतिक बांबू लागवड दिवसानिमित्त त्यांनी बांबूची लागवड केली. यावेळी त्यांनी शेती, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आणि विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेवर भाष्य केलं..“मी गणेशोत्सवानिमित्त दरे गावी आलेलो आहे. मी नाराज नाही,” असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, आपण या भागात आल्यानंतर काही लोकांना नेहमीच पोटदुखी होत असल्याची मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली. “आता पोटदुखीवरसुद्धा कोणतं झाड आहे ते बघणार आहे आणि त्याची लागवड करणार आहे. किंवा त्यांना जमाल गोटा दिला पाहिजे,” असं शिंदे म्हणाले..Eknath Shinde Mobile : एकनाथ शिंदे ब्रिटिश विमानात मोबाईल विसरले, ९ तासांच्या प्रवासानंतर मुंबई विमानतळावर नेमकं काय घडलं?.दरे गावात येणं, दिल्लीला जाणं किंवा लंडन दौरा करणं, या प्रत्येक गोष्टीवर विरोधकांकडून टीका होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. “विरोधकांच्या आरोपांना टीका करून उत्तर देणार नाही. मी कामातून उत्तर देईन. मी कामाचा माणूस आहे,” असं शिंदे यांनी सांगितलं..राज्यातील काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, संबंधित भागांचे पालकमंत्री दौरे करत आहेत. लवकरच आपणही दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं. करपून गेलेल्या पिकांचे तात्काळ पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली..दरम्यान, बांबू लागवडीचं महत्त्व अधोरेखित करताना शिंदे यांनी बांबूपासून इथेनॉल, विमानतळाशी संबंधित विविध कामांसाठी साहित्य आणि अनेक उपयोगी वस्तू तयार करता येत असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे बांबू लागवडीवर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं.एकनाथ शिंदे यांच्या शेतीमध्ये यापूर्वी सफरचंद आणि ब्ल्यूबेरीसारख्या पिकांचे प्रयोग करण्यात आले आहेत. आता कापूर आणि हिंग या दोन नवीन झाडांचीही लागवड करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.