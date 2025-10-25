BMCसाठी भाजपचा दीडशे पारचा नारा अन् शिंदे अचानक दिल्ली दौऱ्यावर; कारण काय?

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झालीय तर इच्छुकांनीही दंड थोपटले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. भाजपने बीएमसीत दीडशे पारचा नारा दिलाय. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेल्यानं चर्चेला उधाण आलंय..मुंबईत सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपकडून हालचालींना वेग आला आहे. दीडशेच्या वर उमेदवार मैदानात उतरवण्याची तयारी भाजप करत आहे. तर शिवसेना शिंदे गटाला ६० ते ७५ जागा भाजप देणार असल्याचं म्हटलं जातंय. मविआचं वर्चस्व असलेल्या भागात जर मतांमध्ये फूट पडली तर थेट फायदा होईल असं भाजपला वाटतं. मविआमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावाचा फायदा घेण्यासाठी भाजपकडून सूक्ष्म पातळीवर तयारी करण्यात येत असल्याची माहिती समजते..हवा तसा अहवाल देण्यासाठी पोलिसांचा दबाव, महिला डॉक्टरचे चार पानी पत्रात खळबळजनक आरोप.भाजपने बीएमसीसाठी दीडशे पारचा नारा दिला असतानाच अचानक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. याआधीही अनेकदा एकनाथ शिंदे हे अचानक दिल्ली दौऱ्याला गेले आहेत. शुक्रवारी मध्यरात्री ते दिल्लीला रवाना झाले. यावेळी शिंदेंच्या दिल्लीवारीचं कारण मात्र समजू शकलेलं नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..ठाकरे बंधूच्या भेटीगाठी गेल्या काही दिवसांपासून वाढल्या आहेत. दोघांची महापालिका निवडणुकीत युती झाली तर त्याचेही परिणाम निकालात दिसू शकतात. तसंच महाविकास आघाडी आणि महायुतीत काय निर्णय घेतला जाणार याचीही समीकरणे ठाकरे बंधूंच्या युतीवर ठरण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.