Eknath Shinde: महायुतीत नाराजी? बॅनरमुळे चर्चांचं वादळ, पण एकनाथ शिंदेंनी सांगितली पडद्यामागची गोष्ट, म्हणाले...

Eknath Shinde News: महायुतीत नाराजी असल्याची चर्चा वारंवार होत असतात. यावर आता एकनाथ शिंदेंनी मोठं वक्तव्य केले आहे. एका पोस्टरमुळे सुरू झालेल्या चर्चांना त्यांनी पूर्णविराम दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वेळा अशा बातम्या समोर आल्या आहेत की सरकार आणि त्यांच्या घटक पक्षांमध्ये सगळं काही ठीक चाललं नाहीये. अनेक वेळा असंही म्हटलं गेलं आहे की कामाचं श्रेय घेण्याची स्पर्धा आहे. मात्र, या सर्व अफवा आणि चर्चेवर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे की, सत्ताधारी महायुतीच्या मित्रपक्षांमध्ये कामाचं श्रेय घेण्याची स्पर्धा नाही. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एक टीम म्हणून काम करत आहेत.

