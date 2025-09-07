Eknath Shinde: महायुतीत नाराजी? बॅनरमुळे चर्चांचं वादळ, पण एकनाथ शिंदेंनी सांगितली पडद्यामागची गोष्ट, म्हणाले...

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वेळा अशा बातम्या समोर आल्या आहेत की सरकार आणि त्यांच्या घटक पक्षांमध्ये सगळं काही ठीक चाललं नाहीये. अनेक वेळा असंही म्हटलं गेलं आहे की कामाचं श्रेय घेण्याची स्पर्धा आहे. मात्र, या सर्व अफवा आणि चर्चेवर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे की, सत्ताधारी महायुतीच्या मित्रपक्षांमध्ये कामाचं श्रेय घेण्याची स्पर्धा नाही. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एक टीम म्हणून काम करत आहेत..शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी हे विधान केले आहे. या जाहिरातींमध्ये फक्त मुख्यमंत्री फडणवीस दिसत होते. त्यामुळेच अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. एका जाहिरातीत देवेंद्र फडणवीस छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला फुले अर्पण करताना दाखवले होते, तर दुसऱ्या जाहिरातीत ते दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीनिमित्त गणपतीची पूजा करताना दाखवले होते. दोन्ही जाहिरातींमध्ये तळाशी मराठीत 'देवा भाऊ' असे लिहिले होते. या जाहिराती कोणी छापल्या हे निश्चित होऊ शकले नाही..हायड्रोलिक लिफ्ट, कंट्रोल रूम, स्प्रिंकलर…; तरीही लालबागच्या राजाचं विसर्जन रखडलं, कोट्यवधी खर्चून गुजरातचा 'हायटेक तराफा' फुस्का!.शनिवारी ठाण्यात एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना शिंदे यांना विचारण्यात आले की, या जाहिराती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतःला मराठा आरक्षणाचे शिल्पकार म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? यावर उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, आम्ही श्रेय घेण्याच्या शर्यतीत नाही आहोत. मराठा समाज असो किंवा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) असो, महायुती सरकारने त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले आहे. हे काम गेल्या विधानसभा निवडणुकीतच निश्चित झाले होते. आता देवेंद्रजी आणि मी एकत्रितपणे आमची दुसरी इनिंग सुरू केली आहे. भविष्यातही आमचा अजेंडा तोच राहील. राज्याचा विकास आणि गरीब आणि गरजूंना मदत करणे.".Shivaji Maharaj : साताऱ्यात आजही जपून ठेवला आहे शिवरायांच्या पुजा घरातील 'बाण'; इंदिरा गांधींनीही घेतलं होतं दर्शन.मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने राज्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे, जेव्हा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या मागणीसाठी मुंबईत पाच दिवसांचे उपोषण केले. जरांगे यांनी २९ ऑगस्ट रोजी आंदोलन सुरू केले आणि राज्य सरकारने त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी ते मागे घेतले. आंदोलन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी तोडगा काढला आहे. सत्ताधारी महायुतीमध्ये भाजप, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.