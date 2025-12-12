Eknath Shinde: स्वतःचे पायपुसणे करणाऱ्यांना टीकेचा अधिकार नाही : एकनाथ शिंदे

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांवर टीका करायची आणि दुसरीकडे त्यांचेच गोडवे गायचे ही दुटप्पी भूमिका आहे. ज्यांनी स्वतःचे पायपुसणे करून घेतले त्यांना मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचा अधिकार नाही,’’ अशा शब्दांत विधानभवन परिसरात गुरुवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार उलटवार केला..ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पांघरूण मंत्रालय’ सुरू करावे अशी टीका केली होती. या टीकेला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, ‘‘प्रत्येकाने स्वतःचे पांघरूण पाहूनच हातपाय पसरावेत. सत्तेसाठी बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्व खुंटीला टांगणाऱ्यांनी आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये. ज्यांनी याकूब मेमनची कबर सजविली, ज्यांच्या प्रचारात १९९३ बॉम्बस्फोटातील आरोपी सहभागी होता त्यांना हिंदुत्वाची नैतिकता उरलेली नाही.’’.अमित शहा यांच्यावर उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेवर ते म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कलम ३७० रद्द करणे हेच बाळासाहेबांचे स्वप्न होते. त्यावर टीका करणे म्हणजे महाराष्ट्राचा अवमान आहे..‘माविआ’ सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करत शिंदे म्हणाले, ज्यांनी कोरोनामध्ये रुग्णांच्या तोंडची खिचडी, डांबर, मृतदेहाच्या बॅगचे पैसे खाल्ले, त्यांना अमित शहांवर बोलण्याचा अधिकार नाही..Devendra Fadnavis : एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना....महाजन, दरेकरांचेही प्रत्युत्तरउद्धव ठाकरे यांनी मोदी, शहा, फडणवीस यांच्यावर कोट्या करणे बंद करावे. ठाकरेंच्या कोट्या, टोमण्याचा जनतेला किळस आला आहे. हात जोडून विनंती आहे. उद्धवजी कोट्या-टोमणे बंद करा नाहीतर उरलेसुरले दुकानही बंद करावे लागेल,’ असे भाजप नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले. प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यावर बेछूट आरोप करणे बंद करावे. स्वतःला आरशात बघावे काय होते आणि काय झाले हे लक्षात घ्यावे, असा सल्ला पाणीपुरवठा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ठाकरे यांना दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.