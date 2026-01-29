Eknath Shinde : कडक शिस्तीचा उमदा मित्र

- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीअजितदादांविषयी माझ्या खूप आठवणी आहेत. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर माझा त्यांचा अधिक जवळचा संबंध आला, कारण ते माझ्या कॅबिनेटमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री होते. मला आठवतं, राज्यातल्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काहीतरी ठोस योजना आखावी असं सारखं मला वाटत होतं आणि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चा आराखडा माझ्या डोक्यात आला..पूर्वी जलसंपदा आणि धरणांचे अनेक प्रस्ताव रखडले होते. आम्ही त्याला सुधारित मान्यता दिल्या, निधी वाढवला. असे प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आले की अजितदादा हमखास त्यावर सचिवांना स्पष्ट शब्दांत ‘प्रकल्पाला आता निधीची तरतूद करतोय, तो वेळेत पूर्ण झाला पाहिजे’, असं ठामपणे सुचवत.मंत्रिमंडळासमोरचा एखादा प्रस्ताव क्लिष्ट असेल तर प्रसंगी संबंधित सचिवांना थांबवून, अजितदादा साध्यासोप्या भाषेत थोडक्यात त्याचा सारांश सांगायचे आणि मग मंत्र्यांचे समाधान व्हायचे. त्यांना लोकांमध्ये मिसळायला, त्यांना रागवायला, त्यांची कानउघाडणी करायला आणि चांगल्याला चांगलं म्हणून त्यांचं कौतुक करायला आवडायचं. फक्त त्यांना बेशिस्त गर्दी आवडायची नाही..मलासुद्धा त्यांनी ‘अहो एकनाथराव, किती गर्दी असते हो तुमच्या भवती’ असं कपाळावर हात मारत कितीदा तरी सुनावलं आहे. पण हे सांगतांना त्यांचा उद्देश चांगला असायचा. अजित दादांएवढा खिलाडू वृत्तीचा राजकारणी विरळाच. स्वतःची चूक झाली तर तेही खुलेपणाने स्पष्टपणे सगळ्यांसमोर सांगत, इतका दिलदारपणा त्यांच्यात होता.हातात फाईल घेतली की अक्षरशः काही सेकंदात त्यांची नजर कागदांवरून ‘स्कॅन’ व्हायची आणि त्यात काय कमी-जास्त आहे ते ओळखायचे; त्यातल्या चुका काढून सचिवांना सांगायचे. सहकार, कृषी, जलसंपदा, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा अशा महत्त्वपूर्ण विषयांमध्ये त्यांचा सखोल अभ्यास खरोखरच चकित करणारा होता. त्यांची नजर अतिशय बारीक होती..बैठकीच्या तिथे साधा कागदाचा कपटाही खाली पडलेला त्यांना चालायचा नाही. आपत्कालीन परिस्थिती असो किंवा कुठलाही संकट असो, दादा कधीही निराश होऊन किंवा नकारात्मक बोलताना मी पाहिलेले नाहीत. अनेक प्रसंगांमध्ये त्यांनी मार्ग काढला आहे, योग्य तो सल्ला दिला आहे, याचा अनुभव मला आहे. कोणत्याही अर्थमंत्र्यांना नेहमीच टिकाटिपणीला सामोरं जावं लागतं.अजितदादा तर अकरा वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा अनुभव असलेले अर्थमंत्री होते. विरोधक असो किंवा सत्ताधारी पक्षातले असो, प्रत्येकालाच निधीवरून काही ना काहीतरी म्हणणं मांडायचं असतं. पण दादांकडे हे सगळं सांभाळण्याची आणि तारेवरची कसरत करण्याची एक विशिष्ट हातोटी होती..अतिशय सफाईदार पद्धतीने ते समोरच्याला उत्तर देऊन त्यांचं समाधान करायचे. पण असं जरी असलं तरी उगाचच तोंडाला येईल ते आश्वासन त्यांनी कधी दिलं नाही, हेही खरंच. जे जमतं ते करून दाखवायचे आणि ही गोष्ट मलासुद्धा खूप प्रभावित करून गेली होती.कामाच्या आणि बैठकांच्या निमित्ताने माझं त्यांचं नेहमीच बोलणं व्हायचं. कार्यक्रमांमध्ये आम्ही एकत्र असायचो. परवाच मुंबईमध्ये मा. सरन्यायाधीशांच्या सत्कार समारंभात आम्ही एकत्र होतो, त्यावेळीही बऱ्याच गप्पा मारल्या होत्या. निवडणुकांमधले जय-पराजय याच्यावर बोललो..मात्र बुधवारची सकाळ दादांच्या या अशा अत्यंत क्लेशदायक बातमीने उजाडेल, असं कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. मन सुन्न झालं. सरकारमध्ये आम्ही एकत्र काम केलं, पण आमच्यात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री अशा पदांच्या नात्यापेक्षा एका उमद्या मैत्रीचं नातं अधिक घट्ट होतं. वयानं आणि अनुभवानं ज्येष्ठ असूनही त्यांनी मला नेहमीच एका धाकट्या भावासारखी साथ दिली.मी अगोदरच सांगितलं त्याप्रमाणे, राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या हातात असलेल्या दादांकडे अनुभवाचा अफाट खजिना होता. महाराष्ट्राची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्यासाठी त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा आम्हाला मोठा आधार वाटायचा. यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी त्यांची जय्यत तयारी सुरू असतानाच काळाने त्यांच्यावर झडप घातली, हे मानायला आजही मन तयार नाही..महायुती सरकारमधील ते फक्त एक मंत्री नव्हते, तर प्रशासकीय कौशल्याचं एक चालता-बोलते विद्यापीठ होते, असं म्हटलं तर मुळीच अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अजितदादा म्हणजे शिस्त, वक्तशीरपणा आणि अभ्यासू वृत्तीचे मूर्तिमंत उदाहरण!त्यांच्या बोलण्यात एक प्रकारचा फटकळपणा वाटायचा, पण त्यामागे राज्याचे हित आणि समोरच्या व्यक्तीचे भले व्हावे, हीच प्रांजळ भावना असायची. विशेष म्हणजे ४० वर्षांहून अधिक काळ राजकारणात सक्रिय राहूनही त्यांचा मूळ स्वभाव कधीच बदलला नाही..मी, देवेंद्रजी आणि अजितदादा यांच्या कार्यशैलीबद्दल मी अनेकदा गमतीनं म्हणायचो की, आम्ही तिघेही कामाच्या बाबतीत कमालीचे वेडे आहोत. दादांचे काम पहाटे पाच वाजल्यापासून सुरू व्हायचे, देवेंद्रजी दिवसभर सक्रिय असायचे, तर माझ्या कामाचा ओघ दुपारनंतर वाढायचा.पण या विसंगतीमध्येही एक समान धागा होता– तो म्हणजे सामान्य माणसाच्या कामासाठी कोणतीही तडजोड न करणे. कोविडच्या भीषणकाळात मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षात बसून अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे दादा आजही डोळ्यांसमोर उभे राहतात. त्यांच्या पक्षाचे चिन्ह घड्याळ..अजितदादा सुद्धा अगदी घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे वेळ पाळायचे. राजकारणात मतभेद असतात, पण अजितदादांचे वैशिष्ट्य असे की, ते खऱ्या अर्थाने ‘अजातशत्रू’ होते. सत्ताधारी असोत की विरोधक, प्रत्येकाशी त्यांचे मैत्रिपूर्ण संबंध होते. त्यांच्या बोलण्यात कधीही पदाचा अहंकार नव्हता. सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान मिळवूनही ते जमिनीवर पाय असलेले नेते होते..आपल्या राजकीय विरोधकांवर ते मार्मिक आणि खुसखुशीत टीकाटिपणी करायचे, पण कधीही त्यांनी खालच्या स्तरावर टीका केली नाही. स्वतःला कधी खाली घसरू दिले नाही. राजकारणातही खिलाडूपणा जागा ठेवला. आज महाराष्ट्र एका खंबीर, निर्भीड नेत्याला मुकला आहे. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. मी शिवसेनेच्या वतीने आणि वैयक्तिकरित्या माझ्या या मोठ्या भावाला, मित्राला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 