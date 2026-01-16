BMC Result 2026: कौल कुणाला? महापालिकांच्या निकालासाठी यंत्रणा सज्ज

मुंबई : अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील २९ महापालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी याद्यांमधील गोंधळ, काही ठिकाणी झालेले आरोप आणि वाद यामुळे दिवसभर चर्चांना उधाण आले होते. आता निकालाची घटिका समीप आली आहे. .जनमताचे वाण कुणाच्या पदरात पडणार, कोण कोणाचा पतंग काटणार, बंडखोरांचे बळ किती असेल आणि मुख्य म्हणजे विषम युती आणि आघाड्यांचे काय होणार, याचा फैसला (ता. १६) होईल. या मतमोजणीसाठी राज्यभरातील निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सज्ज झाली असून मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. या महानगरांचे कारभारी कोण असतील, याचे चित्र सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत स्पष्ट होईल..Mumbai Municipal Election : महायुतीच्या यशाचा अंदाज! ‘एक्झिट पोल’चा कल; ‘मविआ’ला धक्का शक्य.राज्यभरामध्ये आज दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ५० टक्के मतदान झाल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले. अनेक ठिकाणांवर सायंकाळी चारनंतर मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्या होत्या. काही ठिकाणांवर पैसे वाटपाच्या घटनांमुळे निर्माण झालेला तणाव अन् मतदान यंत्रांतील किरकोळ बिघाड वगळता सर्वत्र शांततेमध्ये मतदान पार पडले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरमध्ये, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात आणि ठाकरे बंधूंनी मुंबईमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला. नेहमीप्रमाणे मेट्रो शहरांमध्ये सुरुवातीस मतदानाचे प्रमाण हे कमीच होते पण दुपारी तीननंतर त्यात वाढ होत गेली. मुंबईमध्ये उच्चभ्रूंच्या वस्त्यांमध्ये मतदानाचा टक्का कमी होता; पण दलित आणि मुस्लिम वस्त्यांमध्ये मात्र मोठा उत्साह पाहायला मिळाला..टक्केवारी जाहीर करणे टाळलेमतदानाच्या टक्केवारीवरून होणारे वाद टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने रात्री उशिरापर्यंत मतदानाची अंदाजित टक्केवारी जाहीर करणे टाळले. राज्यभर सकाळी साडेनऊपर्यंत ७.०३ टक्के, साडेअकरापर्यंत १७.४१ टक्के, दुपारी दीड वाजेपर्यंत २९.२२ टक्के आणि साडेतीन वाजेपर्यंत ५० टक्के अशी आकडेवारी आयोगाकडून जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरची आकडेवारी आयोग शुक्रवारी जाहीर करणार असल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले..Exit Poll: ठाणेसह नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरारमध्ये कोण बाजी मारणार? एक्झिट पोलची आकडेवारी समोर.आयुक्तांकडून आढावामहापालिका निवडणुकीची मतमोजणी शुक्रवारी (ता. १६) रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून विविध ठिकाणच्या २३ मतमोजणी कक्षात होणार आहे. मतमोजणीदरम्यान, सुरक्षा व्यवस्था, वाहतूक नियोजन तसेच कायदा-सुव्यवस्थेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. मतमोजणीसाठी दोन हजार २९९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी तयारीचा आढावा घेतला. मतमोजणीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आल्याचे गगराणी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.