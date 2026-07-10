निवडणूक कार्यक्रम जाहीर! सोलापूर बार असोसिएशनसाठी 4 ऑगस्टला मतदान; वकिलांना अर्ज घ्यायला अन्‌ भरायला 2 दिवसांची मुदत, ‘हे’ आहेत निवडणुकीसाठी इच्छुक

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर बार असोसिएशनची निवडणूक जाहीर झाली आहे. सोलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात कामकाज करणाऱ्या वकील सभासदांना वर्गणी भरायला २० जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रारूप मतदार यादी जाहीर होऊन २३ जुलैला यादी अंतिम होईल. त्यानंतर अर्ज घेणे, दाखल करण्याची कार्यवाही होणार आहे. ४ ऑगस्टला मतदान होऊन ५ ऑगस्टला नवे पदाधिकारी पदभार स्वीकारणार आहेत.
सोलापूर बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचा ४ जुलै रोजी कार्यकाळ पूर्ण झाला. या पार्श्वभूमीवर आज (शुक्रवारी) असोसिएशनची सर्वसाधारण सभा पार पडली. अध्यक्ष ॲड. बाबासाहेब जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष ॲड. रियाज शेख, सचिव ॲड. बसवराज हिंगमिरे, माजी अध्यक्ष ॲड. लक्ष्मण मारडकर, ॲड. एच. एम. अंकलगी, ॲड. उमेश मराठे, ॲड. संजीव सदाफुले, ॲड. बापूसाहेब देशमुख, ॲड. अशोक जालादी आदी उपस्थित होते. यावेळी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला.
निवडणुकीसाठी यंदा ॲड. संतोष पाटील, ॲड. विक्रांत फताटे, ॲड. राजेंद्र फताटे हे अध्यक्षपदासाठी तर उपाध्यक्षपदासाठी ॲड. विनोदकुमार जमादार, ॲड. परमानंद जवळकोटे, सचिव पदासाठी ॲड. मंजुनाथ कक्कळमेली, ॲड. जयप्रकाश भंडारे यांची नावे चर्चेत आहेत. याशिवाय अन्य वकिलांचीही चाचपणी सुरू आहे.
निवडणूक कार्यक्रम असा...
सभासद वर्गणी भरणे : २० जुलैपर्यंत
प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध : २१ जुलै
मतदार यादीवर हरकती : २१ व २२ जुलै
अंतिम मतदार यादी : २३ जुलै
अर्ज विक्री-स्वीकृती : २४ व २७ जुलै
उमेदवारी अर्जांची छाननी व पात्र यादी : २८ जुलै
उमेदवारी अर्ज माघार व अंतिम यादी : २९ जुलै
मतदान व मतमोजणी : ४ ऑगस्ट
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