एआरसी, एनपीआर व सीएएच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीला मुदतवाढ

नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ , राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी संदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसिमतीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे . केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरसमुळे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीबाबतच्या ( एनपीआर ) कामकाजाला स्थगिती दिली आहे . त्यामुळे राज्य सरकारच्या गृह विभागाने या मंत्रींमडळ उपसिमीतीस मुदतवाढ दिली आहे . नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ ( सीएए ) , राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही ( एनपीआर ) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी ( एनआरसी ) याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यावर अभ्यास करण्यासाठी परिवहन स संसदीय कार्यमंत्री ॲड . अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती . या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी व मंत्रीमंडळाला मार्गदर्शन करण्यासाठी या समितीला ३० मार्चपर्यंत मुदत नेण्यात आली होती . मात्र , देशात व महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसने धुमाकुळ घातल्याने यावरील कामकाज थांबवण्यात आले होते . सीएए , एनपीआर व एनआरसी या कायद्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे . त्यामुळे देशात अनेक आंदोलने काढण्यात आली . अनेक राज्यांमध्ये याच्या अंमलबजावणीसाठी विरोध करण्यात आला . महाराष्ट्रातही या कायद्याला विरोध करण्यासाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले होते . विरोधक आक्रमक होऊन हा कायदा होऊ म्हणून आंदोलने करत होते . अनेक ठिकाणी अमरण उपोषण , चक्री उपोषण अशी अंदोलने सुरु होती . मात्र , कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भव सुरु झाल्यानंतर ही आंदोलने बंद झाली . यावर अभ्यास करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसिमती नेमण्यात आली होती . त्या समितीला आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून या समितीने त्यापूर्वी अहवाल सादर करावा असा आदेश गृहमंत्रालयाने काढला आहे . नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली . ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले होते . या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान , बांगलादेश व अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय देण्याची तरतूद आहे . धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे , त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल , असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे . मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर टीका केली . हे कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे , अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली . त्यामुळेच दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ , उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यांच्यासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनं झाली . नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश , अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना ( हिंदू , बौद्ध , जैन , पारशी , ख्रिश्चन आणि शीख ) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे . सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक आहे . या कायद्यामुळे ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली .

Web Title: Extension to the committee appointed for the study of ARC NPR and CAA