Fact Check: इंडिगो विमानाजवळ बॅगा टाकून बसलेल्या प्रवाशांचा 'तो' फोटो नेमका कधीचा? व्हायरल फोटोमागचं सत्य काय?

Indigo Airlines: मागच्या तीन दिवसांपासून देशभरात इंडिगो एअरलाईन्सचा फज्जा उडाला आहे. शेकडो विमानांची उड्डाणं रद्द होत असल्याने प्रवाशांना याचा फटका बसतोय. शुक्रवार, दि. ५ डिसेंबर रोजी देशभरात ४०० पेक्षा जास्त फ्लाईट्स रद्द झाल्या आहेत. तर एकट्या दिल्ली एअरपोर्टवर २३५ उड्डाणं रद्द झाली. यापूर्वी ५०० विमानं रद्द झालेले होते..इंडिगोमुळे देशभरात गोंधळ उडालेला असताना एक फोटो सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. धावपट्टीवर इंडिगोचं विमान उभं असल्याचं दिसतंय आणि लोक धावपट्टीवरच बॅगा टाकून आराम करत आहेत. मात्र हा फोटो खरा नसल्याचं फॅक्ट चेकमधून उघड झालंय. महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने या फोटोमागची सत्यता उघड केली आहे..Flight Ticket Pune Mumbai : पुणे ते मुंबई विमानाचे तिकीट ६१ हजारांवर, तिकिटांचे दर अक्षरशः गगनाला भिडले.फोटो नेमका कुठला?डीजीआयपीआरने एस्क अकाऊंटवरुन माहिती शेअर करत म्हटलय की, इंडिगो एअरलाईन्सच्या विमानाजवळ धावपट्टीवर बसलेल्या प्रवाशांचे व्हायरल छायाचित्र मुंबई विमानतळावरील असल्याचा दावा खोटा आहे. हे छायाचित्र सध्याच्या गोंधळाचे नसून ते जुने आहे.पोस्टमध्ये पुढे लिहिलंय, हे छायाचित्र मे २०१८ मधील दिल्ली विमानतळावरील असून, त्यावेळी एका भीषण वादळामुळे आणि कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांवर अशी वेळ आली होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आला हे सत्य असले तरी, व्हायरल होत असलेला फोटो त्या घटनेशी संबंधित नाही, त्यामुळे हा दावा दिशाभूल करणारा आहे..Mumbai News: मुंबईत पहिल्यांदाच ३ किलोमीटरचा अंडरग्राउंड पादचारी बोगदा! कुठून कुठे होणार? जाणून घ्या एमएमआरसीची भविष्यदर्शी योजना....मुंबई विामानतळावरचा फोटो असल्याचं सांगत सोशल मीडियात वेगवेगळे दावे केले जात होते. प्रत्यक्षात हा फोटो दिल्ली विमानतळावर असून २०१८ मधला आहे. त्यामुळे सदरील फोटो शेअर करुन लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याचं उघड झालेलं आहे.दरम्यान, इंडिगो एअरलाईन्सचे विमान रद्द होत असल्याने कंपनीने प्रवाशांची माफी मागितली आहे. एअरलाईन्सने DGCAला सांगितलं, ८ डिसेंबरपासून कुठल्याही उड्डाणाला उशीर होणार नाही. १० फेब्रुवारीपासून स्टेबल ऑपरेशन्स सुरु होतील..