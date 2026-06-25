Maharashtra Electricity: येत्या दोन वर्षांत गुजरातपेक्षाही स्वस्त वीज: मुख्यमंत्री फडणवीस, २०२९-३० पर्यंत महाराष्ट्र अव्वल ठरणार

पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्राचे वीजदर हे गुजरात राज्यापेक्षाही कमी होतील आणि २०२९-३० पर्यंत महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. विधान परिषदेत राज्यातील वीजदर, स्मार्ट मीटर, ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आणि खंडित वीजपुरवठ्याबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना फडणवीस यांनी आकडेवारीसह उत्तर दिले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.आमदार सतेज पाटील आणि भाई जगताप यांनी राज्यातील वाढत्या वीजदरांवर आणि ‘एमईआरसी’च्या (महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग) भूमिकेवर चिंता व्यक्त केली होती. सौरऊर्जा उद्योगातील ‘टाईम ऑफ डे’ (टीओडी) टॅरिफ आणि ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लावण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली. आमदार सतेज पाटील यांनी फीडरवर स्मार्ट मीटर लावण्याच्या संथ गतीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. .त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील १०० टक्के फीडरवर स्मार्टमीटर लावण्याचे काम आधीच पूर्ण झाले असून आता कोणत्याही प्रकारची ‘अंदाजपंची’ चालत नाही. यामुळे वीज वितरण आणि बिलिंगमध्ये पूर्ण पारदर्शकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. सौरऊर्जा प्रकल्प दिवसभर ३५ टक्के वीज वापरतात आणि रात्री ६५ टक्के विजेची मागणी करतात. सौरऊर्जेचा दाब स्थिर नसल्याने ग्रीडवर मोठा ताण येतो. हा अतिरिक्त खर्च सर्वसामान्यांवर पडू नये म्हणूनच एक फेब्रुवारी २०२६ पासून ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लागू करण्यात आले आहेत. .याचा फटका एकूण ग्राहकांपैकी केवळ ०.१३ टक्के (अंदाजे ४० हजार) सौरऊर्जा ऑपरेटर्सना बसेल. केवळ ४० हजार लोकांच्या फायद्यासाठी तीन कोटी सामान्य ग्राहकांचे नुकसान होऊ देणार नाही. तथापि, आमदार भाई जगताप यांच्या सूचनेला मान देऊन सौरऊर्जा ऑपरेटर्स आणि संबंधित घटकांची एक बैठक बोलावण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. सध्याच्या वाढीच्या कलानुसार भविष्यात महाराष्ट्राचे दर १४ रुपये असायला हवे होते, परंतु ‘एमईआरसी’ ने नवीन मल्टी-इअर टॅरिफ रचनेनुसार ते २०२९-३० पर्यंत प्रति युनिट सात रुपये ४३ पैशांपर्यंत खाली आणण्याचे निश्चित केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली..तीन जिल्हे आघाडीवरराज्यातील अहिल्यानगर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात आघाडीवर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आमदार बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नमूद केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अन्य ठळक मुद्दे‘आरडीएसएस’ योजनेअंतर्गत राज्यात २५ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू असून निविदा प्रक्रिया पूर्णएकाच फीडरवर शेती, उद्योग, घरगुती भार असल्याने रोहित्र जळतात. तिन्ही ठिकाणी स्वतंत्र स्रोतांमार्फत वीजपुरवठा जळालेला रोहित्र बदलण्यासाठी चार ते पाच दिवस लागतात, हे काम आता कमाल ४८ तासांत पूर्ण करणार‘महावितरण’ची बचतसरकारच्या अचूक नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षांत महावितरणच्या वीज खरेदी खर्चात तब्बल ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असून, याचा थेट फायदा ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरूपात मिळेल. सध्या महाराष्ट्राचे वीजदर इतर प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.