जरांगेंनी पुनर्विचार करावा, ऐन गणेशोत्सवात आंदोलन योग्य नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

महाराष्ट्रासह देशभरात सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह दिसून येतोय. मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गणेशाची प्रतिष्ठापना केली. गणेशाच्या पूजेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी गणेशोत्सव जितका शक्य होईल तितका पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्याचं आवाहनही त्यांनी केली. तसंच कमीत कमी प्रदूषण होईल याची काळजी घेण्यासही सांगितलं. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या आंदोलनाचा पुनर्विचार करावा असंही म्हटलं..मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी १५ सप्टेंबरपासून आंदोलनासाठी मुंबईला जाण्याची घोषणा केलीय. १९ सप्टेंबरला आझाद मैदानात आंदोलन करण्यावर जरांगे ठाम आहेत. ऐन गणेशोत्सवात मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्यानं मुंबई पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही गणेशोत्सव काळात असं आंदोलन योग्य नाही असं म्हटलंय..Maratha Reservation: मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली तरी जरांगे जाणारच; ‘आंदोलनस्थळी मरेन, पण सरकारपुढे गुडघे टेकणार नाही’.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या जवळ जवळ सगळ्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. काही मागण्या विविध टप्प्यांवर आणि कोर्टात आहेत. या मागण्यासाठी कोर्ट आणि संवैधानिक पद्धती आहेत त्यानुसारच होऊ शकतात त्याशिवाय मागण्या मान्य होऊ शकत नाहीत.राज्यघटनेप्रमाणे जे आहे त्या गोष्टी करायला तयार आहोत. कोर्टाच्या नियमाबाहेर असलेल्या गोष्टी करता येणार नाहीत..राज्यात सध्या गणेशोत्सवाचा उत्साह आहे. गणेशोत्सवाचं हे पर्व सुरू असताना अशा पद्धतीने आंदोलन करणं योग्य नाही. आंदोलनाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. आपला देश आपले राज्य आपला बळीराजासमोरची संकटं दूर व्हावीत अशी प्रार्थना फडणवीस यांनी केली..मुंबईसह महाराष्ट्रात गणेशोत्सव आनंदात साजरा होतोय. वर्षावर गणेश स्थापना केलीय. अतिशय आनंदाने आरती करून आता सर्वांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा. गणेशोत्सव आनंदाने साजरा करू. कमीत कमी प्रदुषण होईल असा प्रयत्न करूया. आनंदाने आणि जेवढं शक्य होईल तेवढं पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करूया असंही फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.