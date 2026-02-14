अर्थखातं पुन्हा राष्ट्रवादीकडे सोपवलं जाणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा हिरवा कंदील

अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यासोबतच अजित पवार यांच्याकडे असणारी तीन खाती सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली. पण अर्थ खात्याचा भार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवला. सध्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण आणि औकाफ ही तीन खाती आहेत. दरम्यान, आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे अर्थ खातेही दिलं जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..राज्याच्या अर्थ खात्याची धुरा अजित पवार यांनी अनेक वर्षे सांभाळली होती. त्यांनी तब्बल ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आता आगामी अर्थसंकल्पाची तयारीही त्यांनी केली होती. अजितदादांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्रीपदासह तीन खाती सुनेत्रा पवार यांना दिली गेली. पण राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्षांशी झालेल्या चर्चेनंतर अर्थ खातं मुख्यमंत्री फडणवीसांकडेच ठेवण्याचा निर्णय झाला..फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी गेल्यानं भाजपने राष्ट्रवादीकडून अर्थ खातं काढून घेतल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या. मात्र अर्थ खातं पुन्हा सोपवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यात चर्चा झाली होती. त्या बैठकीला अजित पवार यांचे दोन्ही सुपुत्र पार्थ आणि जय पवार हेसुद्धा उपस्थित होते अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा दिल्ली दौऱ्यावर; आधी शहांना भेटले, आता भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची घेतली भेट.यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सादर करणार आहेत. त्यानंतर तीन ते चार महिन्यात अर्थ खातं पुन्हा राष्ट्रवादीकडे सोपवलं जाणार असल्याचं राष्ट्रवादीतील वरिष्ठ सूत्रांनी म्हटलंय. तसंच राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाची निवडही येत्या दोन आठवड्यात होणार असून सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या अध्यक्षपदाला पक्षातून कोणाचाही विरोध नसल्याची माहिती सूत्रांनी सांगितलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.