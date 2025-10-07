महाराष्ट्र बातम्या

Farmer Relief: राज्यात दुष्काळी सवलती लागू... कर्जमाफी होणार? कुणाला किती पैसे मिळणार? फडणवीसांनी जाहीर केलेली मदत सोप्या शब्दात

Maharashtra Farmer Relief 2025: Fadnavis Announces 31,628 Crore Package, Who Gets How Much and How to Claim Help | फडणवीस सरकारकडून 31,628 कोटींचे मदत पॅकेज; कोणाला किती लाभ?
महाराष्ट्रात यंदा सप्टेंबर महिन्यात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेती, घरे, जनावरे आणि दुकानांचे नुकसान झालेल्या लोकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 31,628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. ही मदत कोणाला आणि किती मिळणार, हे सोप्या शब्दांत समजून घेऊया.

