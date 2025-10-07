Farmer Relief: राज्यात दुष्काळी सवलती लागू... कर्जमाफी होणार? कुणाला किती पैसे मिळणार? फडणवीसांनी जाहीर केलेली मदत सोप्या शब्दात

महाराष्ट्रात यंदा सप्टेंबर महिन्यात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेती, घरे, जनावरे आणि दुकानांचे नुकसान झालेल्या लोकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 31,628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. ही मदत कोणाला आणि किती मिळणार, हे सोप्या शब्दांत समजून घेऊया..कर्जमाफी होणार?देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकरी कर्जमाफीच्या संदर्भात जे आश्वासन आमच्या सरकारने दिले आहे, ते आम्ही पूर्ण करणारच आहोत. पण उद्धव ठाकरे नेहमी सांगतात की त्यांनी कर्जमाफी केली. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना त्यांनी जाहीर केली होती. त्यावेळी त्यांनी २०,५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. त्याच्या तीन वर्षांपूर्वी, मी मुख्यमंत्री असताना ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना’ राबवली होती. त्यात प्रथम १८,७६२ कोटी आणि नंतर आणखी १,९०० कोटी, अशा मिळून २०,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी आम्ही केली होती.आता आम्ही फक्त भरपाई म्हणून १८,००० कोटी रुपये देत आहोत. जर खरडून गेलेल्या जमिनींचाही विचार केला, तर ही रक्कम २१,००० कोटींवर जाते. आम्ही कुठेही घोषणांपासून मागे फिरलो नाही. पण आज कर्जमाफी करण्यापेक्षा थेट आर्थिक मदत करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण कर्जमाफी झाली तरी शेतकरी जमिनीवरची माती कुठून आणणार? पुढच्या हंगामासाठी पैसे कुठून येणार? त्यामुळे थेट आर्थिक मदत करणे हीच आजची खरी गरज असल्याचे फडणवीस म्हणाले.कोणाला किती मदत मिळणार?मृतांच्या कुटुंबीयांना: प्रत्येक कुटुंबाला 4 लाख रुपये.जखमी व्यक्तींना: 74,000 ते 2.5 लाख रुपये, जखमेच्या तीव्रतेनुसार.घरगुती वस्तू, भांडी, कपड्यांचे नुकसान: प्रत्येक कुटुंबाला 5,000 रुपये.दुकानदार आणि टपरीधारक: 50,000 रुपये.डोंगरी भागातील घरांचे नुकसान:पक्की घरे पूर्ण नष्ट झाल्यास: 1,20,000 रुपये.कच्ची घरे पूर्ण नष्ट झाल्यास: 1,30,000 रुपये.अंशतः नुकसान झाल्यास: 6,500 रुपये.झोपड्यांचे नुकसान: 8,000 रुपये.जनावरांचे गोठे: 3,000 रुपये.जनावरांचे नुकसान:दुधाळ जनावरे: 37,500 रुपये.ओढकाम करणारी जनावरे: 32,000 रुपये.कुक्कुटपालन: प्रति कोंबडी 100 रुपये..Marathwada Farmer : नऊ महिन्यांत ७८१ शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन; मराठवाडा पुन्हा अश्रूंमध्ये भिजला, सरकार वेळीच दखल घेणार का?.शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदतशेतीचे नुकसान: राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) निकषांनुसार 2 हेक्टरपर्यंत मदत मिळते, पण आता 3 हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाईल. यासाठी 10,000 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील.खरडलेली जमीन: प्रति हेक्टर 47,000 रुपये रोख आणि मनरेगातून 3 लाख रुपये.खचलेली किंवा खराब झालेली विहीर: 30,000 रुपये.तातडीची मदत: 1,500 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) मार्फत राखीव.शेतकऱ्यांना थेट मदत: प्रति हेक्टर 48,000 रुपये.पीकविमा: सुमारे 5,000 कोटी रुपये..दुष्काळी सवलती आणि सुविधाजमीन महसूल माफी: शेतकऱ्यांना जमीन महसूल भरावा लागणार नाही.पीक कर्ज पुनर्गठन: कर्जाची परतफेड सुलभ करण्यासाठी पुनर्गठन.शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती: कर्ज वसुली तात्पुरती थांबवली.वीज बिल माफी: यापूर्वीच जाहीर.शाळा-कॉलेज परीक्षा शुल्क माफी: विद्यार्थ्यांना दिलासा.रोजगार हमी योजनेत (रोहयो) शिथिलता: कामाचे नियम शिथिल.शेती पंपाची वीज जोडणी: खंडित होणार नाही..हे पॅकेजमुळे शेतकरी, शेती, घर, जनावरे आणि व्यवसायांचे नुकसान झालेल्यांना थेट आर्थिक मदत मिळेल. तसेच, कर्ज, वीज बिल आणि शुल्क माफीमुळे लोकांना आधार मिळेल..Farmer Relief: प्रति कोंबडी १०० रुपये, विहिरीत गाळ गेलेल्यांना किती रुपये? संपूर्ण नुकसानभरपाई समजून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.