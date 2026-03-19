शेतकऱ्यांनो, बॅंक खाते तपासा..! ९० लाख शेतकऱ्यांना ‘या’ दिवशी मिळणार प्रत्येकी २००० रुपये; राज्य सरकारकडून १७७४ कोटी मंजूर, वाचा...

तात्या लांडगेसोलापूर : राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या आठव्या हप्त्यासाठी एक हजार ७७४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील पाच लाख दोन हजार ६५८ शेतकऱ्यांसह राज्यातील एकूण ९० लाख ३४ हजार पात्र शेतकऱ्यांना येत्या आठवड्यात पैसे मिळण्याची शक्यता आहे..केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य म्हणून प्रति शेतकरी दरवर्षी सहा हजार रुपये मदत दिली जाते. तसेच, राज्य सरकारकडून आणखी सहा हजार रुपयांची भर घालण्यात आली आहे. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये इतकी थेट मदत केली जाते..प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित केल्यानंतर एका आठवड्यात त्याच लाभार्थ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा हप्ता दिला जातो. त्यानुसार 'पीएम किसान'च्या २१ व्या हप्त्यासोबत 'नमो'चा आठवा हप्ता जमा होईल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. परंतु 'पीएम किसान'चा २१ वा हप्ता नोव्हेंबर महिन्यात वितरित झाल्यानंतरही 'नमो'चा आठवा हप्ता जमा झाला नाही. 'नमो'चा सातवा हप्ता सप्टेंबरमध्ये देण्यात आला होता. त्या वेळी राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये १,८९२ कोटी ६१ लाख रुपये जमा करण्यात आले होते. मात्र, आठवा हप्ता जमा झाला नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांपासून शेतकरी त्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत होते.आता सरकारने यासाठी एक हजार ७७४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. निधी वितरणासही मान्यता दिली आहे. सोमवारी (ता. १६) त्याबाबतचा सरकारी निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा आठवा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. परंतु पैसे कधी जमा होणार याची तारीख राज्य सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नसली, तरी येत्या आठवड्यात हप्ता थेट बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे..ठळक बाबी...सोलापूर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी : ५ लाख २ हजार ६५८राज्यातील पात्र लाभार्थी : ९० लाख ३४ हजारसरकारकडून मंजूर निधी : १ हजार ७७४ कोटीआठवा हप्ता कधी? : पुढील आठवड्यात बँक खात्यात जमा होणारपैसे कसे मिळतील? : थेट बँक खात्यात 'डीबीटी'द्वारे.