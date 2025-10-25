महाराष्ट्र बातम्या

Government Farmer Scheme: महत्त्वाची बातमी! ९७ हजार शेतकऱ्यांना मिळाले ११२ कोटी; आठवड्यात ७ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांच्‍या खात्‍यात जमा होतील ८६७ कोटी रुपये

Solapur Farmers Payment: भाऊबीजपर्यंत (गुरुवार, ता. २३) जिल्ह्यातील ९७ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ११२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
प्रमोद बोडके

Solapur News: भाऊबीजपर्यंत (गुरुवार, ता. २३) जिल्ह्यातील ९७ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ११२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. येत्‍या आठवडाभरात म्‍हणजे तुळसी विवाहापूर्वी जिल्ह्यातील तब्‍बल ७ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांच्‍या खात्‍यात ८६७ कोटी रुपये जमा झालेले असतील, असे नियोजन जिल्‍हा प्रशासनाने केले आहे.

