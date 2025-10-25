प्रमोद बोडकेSolapur News: भाऊबीजपर्यंत (गुरुवार, ता. २३) जिल्ह्यातील ९७ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ११२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. येत्या आठवडाभरात म्हणजे तुळसी विवाहापूर्वी जिल्ह्यातील तब्बल ७ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ८६७ कोटी रुपये जमा झालेले असतील, असे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. .सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी आणि नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार सोमवारपासूनच (ता. २०) शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येण्यास सुरुवात झाली आहे..CSIR UGC NET December 2025: सीएसआयआर यूजीसी नेट परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढ; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक.आज दुपारपर्यंत जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ४११ कोटींचे वाटप करण्यासाठी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. हे पैसे देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. काही शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी, काही शेतकऱ्यांना दिवाळीत तर काही शेतकऱ्यांना तुळसी विवाहाच्या आधी पैसे येऊ लागले आहेत.शासकीय कार्यालयाला सलग सुट्ट्या आल्यानंतरही तहसील पातळीवरून सुट्टीच्या कालावधीत मोलाची कामगिरी करण्यात आली. तहसीलदारांच्या पातळीवर अपलोड झालेल्या याद्या सुट्टीच्या काळात मंजूर करण्याचे काम निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या यादीनूसार थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा होऊ लागली आहे..अक्कलकोटबाधित शेतकरी : ५९०७६एकूण निधी : ६३ कोटी १० लाख ८६ हजार २५५बार्शीबाधित शेतकरी : ९९ हजार ८९८एकूण निधी : ११० कोटी ८२ लाख ९५ हजार ६५०करमाळाबाधित शेतकरी : ९१ हजार ४८०एकूण निधी : १०६ कोटी २४ लाख ०२ हजार २००माढाबाधित शेतकरी : ९८ हजार ३२८एकूण निधी : १३१ कोटी ७४ लाख ७४ हजार ६२०.Delhi Tourism: दिल्लीकरांसाठी गुड न्यूज! लवकरच यमुना नदीवर क्रूझ सेवा सुरू, जाणून घ्या कोणते सुविधा मिळणार.माळशिरसबाधित शेतकरी : ५४ हजार ५१९एकूण निधी : ६३ कोटी २९ लाख ३६ हजार ८३०मंगळवेढाबाधित शेतकरी : ५९ हजार ७३०एकूण निधी : ५६ कोटी ७६ लाख ५६ हजार ४१५मोहोळबाधित शेतकरी : ७६ हजार १८१एकूण निधी : ८१ कोटी २२ लाख ५९ हजार ६७५पंढरपूरबाधित शेतकरी : ९९ हजार ०७५एकूण निधी : ९६ कोटी ७२ लाख ०४ हजार ७८५.सांगोलाबाधित शेतकरी : ७२ हजार ८४५एकूण निधी : ८९ कोटी २१ लाख ३३ हजार ५०५उत्तर सोलापूरबाधित शेतकरी : ८ हजार ९८८एकूण निधी : १२ कोटी ५५ लाख १५ हजार ४८५दक्षिण सोलापूरबाधित शेतकरी : १४ हजार ५०एकूण निधी : १६ कोटी २० लाख ८ हजारअपर तहसील मंद्रूपबाधित शेतकरी : ३० हजार ३३एकूण निधी : ३९ कोटी ४७ लाख ९० हजार ४३५सोलापूर जिल्हा : एकूणबाधित शेतकरी : ७ लाख ६४ हजार १७३एकूण निधी : ८६७ कोटी ३७ लाख ६३ हजार ८५५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.