Marathwada Floods: शेतकऱ्यांचा हिरमोड! जून-ऑगस्टचीच मदत, सप्टेंबरच्या नुकसानीसाठी वाट पाहावी लागणार

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठं संकट आलं आहे. शेतातील मका, सोयाबीन, कापूस यांसारखी पिके उद्ध्वस्त झाली. शेतातील माती देखील वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. अशा परिस्थितीत काल सरकारने मदत जाहीर केली. मात्र ही आर्थिक मदत ही जून ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीतील नुकसानीसाठी आहे, तर सप्टेंबरमधील नुकसानीसाठी पंचनामे बाकी असल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्याची शक्यता नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील सप्टेंबरचे पंचनामे अजून बाकी असल्याचे सांगितले. यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष आणि चिंता वाढत आहे..अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचलेमराठवाड्यातील अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचले आहे. यामुळे सोयाबीनसारखी पिके सडली, तर मका, कापूस यांसारख्या पिकांवर करपा आणि अळी रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. शेतातील माती वाहून गेल्याने जमिनीची सुपीकता देखील धोक्यात आली. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून केलेली गुंतवणूक आता पाण्यात गेली. "आमच्या हातात काहीच उरलं नाही, सरकारने तातडीने पंचनामे करून मदत द्यावी," अशी मागणी शेतकरी करत आहेत..Wet Drought Explaind: 'ओला दुष्काळ' अशी संकल्पनाच नाही, मग राजकारणी का मागणी करतात? सरकारी भाषेत व्याख्या काय?.1,339.49 कोटी रुपयांचा निधी मंजूरराज्य सरकारने जून ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या शेती नुकसानीसाठी 1,339.49 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT पोर्टलद्वारे जमा केला जाणार आहे. मात्र, हा निधी केवळ या तीन महिन्यांच्या नुकसानीसाठी आहे. सप्टेंबर 2025 मधील पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे या कालावधीतील नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे..शासन निर्णयातील काय?सरकारच्या निर्णयानुसार, मंजूर निधी हा 2 हेक्टर मर्यादेतील शेतीपिक नुकसानीसाठी आहे. हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार खर्च केला जाईल. यामध्ये कोणत्याही लाभार्थ्याला दुबार मदत मिळणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना देण्यात आले. तसेच, बँकांनी या मदतीचा निधी कर्ज वसुलीसाठी वळता करू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचेही निर्देश आहेत..शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीसप्टेंबरमधील नुकसानीसाठी पंचनामे बाकी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. "जून-ऑगस्टच्या मदतीने आमचे सप्टेंबरचे नुकसान कसे भरून निघणार? सरकारने तातडीने पंचनामे पूर्ण करावेत," अशी मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पिकांचे नुकसान झाल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे, आणि तातडीच्या मदतीशिवाय त्यांचे जगणे कठीण होणार आहे..Marathwada floods: अप्रेझल सोडा, शेतकऱ्यांचं वर्षभराचं पॅकेज गेलं... पिकाची माती पाहून शेतकरी कोलमडला!