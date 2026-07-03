Maharashtra Government Decision : 'शेतीकामासाठी गाळ, माती बिनधास्त न्या', कसलीही रॉयल्टी भरायची नाही; बावनकुळेंचा शेतकऱ्यांना दिलासा

Maharashtra Farmers Soil Royalty Exemption : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा गाळ, माती आणि मुरूम काढताना यापुढे शासनाला कोणतीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) भरावी लागणार नाही. शेतीची सुधारणा, विहीर, गोठा, शेतघर बांधकाम तसेच शेतरस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी या गौण खनिजांचा वापर करण्यास शासनाने परवानगी दिली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णयही तत्काळ जारी करण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ही घोषणा केली..आमदार संजय पुराम, अभिमन्यू पवार, गोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, आशिष देशमुख, संतोष दानवे, सतीश देशमुख, नारायण कुचे, राजकुमार बडोले, आशिष जयसवाल, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला. घोषणेनंतर तत्काळ याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला.बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, स्वतःच्या शेतीसाठी माती, गाळ किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केल्यास संबंधित पोलिस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल..१५ दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारकप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ स्थानिक तलाठ्याकडे साधा अर्ज करावा लागेल. संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत असल्यास त्या विभागाचे, तर महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील..गावतळी, बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्यास परवानगीजलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव तसेच स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती आणि मुरूम काढण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे. पावसाळ्यात शेतातील व शेतरस्त्यांवरील चिखल हटविणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, जनावरांचा गोठा उभारणे तसेच शेतघराच्या दुरुस्तीसाठी या गौण खनिजांचा वापर करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.