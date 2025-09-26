Shivaji Maharaj: तर शेतकऱ्याला जीवंत जाळल्यासारखं होईल… प्रत्येक राजकारण्यांनी वाचावं असं होतं शिवरायांचं कृषी धोरण, नक्की वाचा...

महाराष्ट्रात पावसाने हाहाकार माजवला. संपूर्ण मराठवाड्याची शेती नष्ट झाली आहे. ही परिस्थिती आता सर्वांना माहिती आहे. सर्व राजकीय नेते, सत्ताधारी-विरोधक, पाऊस ओसरल्यावर शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत आहेत. मदतीचे आश्वासन देत आहेत. मात्र त्या तात्पुरत्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. अशा काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील कृषी धोरण पाहणे महत्त्वाचे आहे..कृषी हा राष्ट्रीय संपत्तीचा मुख्य घटकछत्रपती शिवाजी महाराज कृषीला राष्ट्रीय संपत्तीचा मुख्य घटक मानत होते. त्यांच्या आज्ञापत्रांमध्ये शेतीसंदर्भात अनेक सूचना आणि आदेश आढळतात. साधारणपणे ज्याने गाव वसवलं, तो गावचा प्रमुख असायचा. त्याच्याकडे गावाचा अधिकार असायचा आणि त्याला पाटील म्हणत असे. त्यांना कुलकर्णी आर्थिक बाबतीत मदत करत असे. पाटील, मुकादम, चौगुला यांच्याकडे राजकीय आणि आर्थिक सत्ता होती. म्हणजे एका अर्थाने सत्ताधारी. तर गावात शेती करणाऱ्या वर्गाला रयत म्हटले जात असे. शिवाजी महाराजांनी यात हस्तक्षेप करून सत्ताधारी मंडळींची काही अधिकार कमी केले. शेती करणाऱ्या रयतेला त्यांच्या कष्टाचा जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. जो पिकवतो त्यानेच कमावले पाहिजे, असे धोरण शिवाजी महाराजांचे होते. हे धोरण आजही कायम आहे. आज शेतकरी श्रीमंत वर्ग म्हणून गणला गेला असता, पण राजकीय हातात निर्णय गेल्यामुळे शेतकऱ्यांची वाट लागली..कृषी क्षेत्राला जीवनात प्रथम स्थानशिवाजी महाराजांनी कृषी क्षेत्राला त्यांच्या जीवनात प्रथम स्थान दिले. ते आपल्या प्रजेला देखील ‘रयत’ म्हणत. त्यांनी शेती करणाऱ्यांची नेहमी पाठराखण केली. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे दुहेरी शोषण होत असे. जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुण्यातील पुनवडी नांगर फिरवला आणि शेतकऱ्यांना वाट मोकळी करून दिली. ती रयतभूमी ठरवली.शेतकऱ्यांशी कसे वागावे याबाबत नियमशिवाजी महाराजांच्या पत्रव्यवहारात ‘प्रजा’ आणि ‘रयत’ असे शब्द वारंवार आढळतात. शेतकऱ्यांशी कसे वागावे याबाबतही त्यांनी काही नियम केले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दुहेरी शोषणाची पद्धत बंद केली, दुहेरी उत्पन्नाचा मार्ग शोधला आणि भांडवल उभारणीला संधी दिली..Shivaji Maharaj : सुरतमध्ये झाला होता शिवरायांवर खूनी हल्ला! जाणून घ्या गुजरातचे सर्वात श्रीमंत शहर मराठ्यांनी का लुटले?.लष्कर आणि शेतकरी असा मेळशिवाजी महाराजांनी लष्कर आणि शेतकरी असा मेळ आखला. म्हणजे त्यांच्या आर्मीतील सुमारे ८० टक्के लोक पावसाळ्यात शेती करत होते. पावसाळा लागण्यापूर्वी मोहिमा संपवल्या जात असत. यावरून स्पष्ट होते की शिवरायांनी दुहेरी उत्पन्नाचा मार्ग शोधला.उत्पादन वाढवण्याची पद्धतइतर राजवटींमध्ये शेतकऱ्यांची लूट होत असे. शेतीवर जास्तीचा शेतसारा लादला जात असे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होत असे. शिवाजी महाराजांनी ही पद्धत बंद केली आणि उत्पादन वाढवण्याची पद्धत विकसीत केली. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, असे आदेश त्यांनी दिले. केवळ आदेश देत नाहीत, तर त्याची अमलबजावणी देखील केली. योग्य जमीन मोजणी आणि नोंदणी केल्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट थांबली..काठी पद्धतीने जमीन मोजण्याची पद्धतशिवशाहीने काठी पद्धतीने जमीन मोजण्याची पद्धत विकसीत केली. त्यांनी सारा सोडला आणि शेतकऱ्यांवर इतर कोणतेही कर लादले नाहीत. उभ्या पिकातून सैन्य घालण्यावर बंदी होती. जर सैन्य घातले, तर भरपाई द्यावी लागायची. शेतकऱ्यांची कोणतीही वस्तू लुबाडली जाऊ नये. गरज भासल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण मोबदला दिला जात असे. शिवाजी महाराजांनी थेट रयतवारी पद्धत सुरू केली. छत्रपती शिवाजी महाराज पावसाळ्यात चार महिने लष्कराला पगारी सुट्टी देत. कारण सर्व सैनिक शेतकरी होते.पर्यावरणाबद्दल चूक झाली तर जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते, असा उल्लेख त्यांच्या पत्रांमध्ये वेळोवेळी आढळतो. जंगल आणि भूमी जाळण्यासही त्यांचा विरोध होता. जमीन जाळणे म्हणजे शेतकऱ्याला जिवंत जाळणे, असे त्यांचे मत होते. जंगलात तोडीचा विरोधही त्यांनी केला..शिवरायांचे कृषी धोरणशिवरायांचे आर्थिक धोरण शेतीला केंद्रस्थानी ठेवून तयार झाले होते. रयतेच्या गरजा ओळखून त्यांना थेट मदत करण्याची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. पडजमीन लागवडीखाली आणणे, शेतकऱ्यांना उत्पादनक्षम बनवणे, आणि त्यांना व्याजाशिवाय भांडवल उपलब्ध करून देणे हे त्यांच्या धोरणाचे महत्त्वाचे भाग होते. नवीन येणाऱ्या रयतेला पशुपालनासाठी गुरे, ढोरे, दाणे आणि इतर सहाय्य दिले जाई. युद्धकाळातही शेतकऱ्यांचे रक्षण करणे ही देशमुख आणि वतनदारांची जबाबदारी आहे, असा संदेश शिवाजी महाराजांनी दिला होता. सैनिकांनी रयतेला त्रास देऊ नये, शेतकऱ्यांकडून भाजीच्या देठाचीही अपेक्षा करू नये, अशी ताकीद त्यांनी अधिकार्यांना दिली होती.शेतीसाठी पाणीपुरवठ्याची प्रभावी व्यवस्था करण्यावर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी मोटेचा उपयोग केला, तसेच बंधारे आणि कालवे बांधून पाटांच्या माध्यमातून पाणी शेतीपर्यंत पोहोचवले. शिवरायांच्या काळातील या धोरणातून “राज्याची जमीन रयतेची आहे” हे तत्त्व प्रकर्षाने दिसते. परकीय आक्रमकांनी शेतं जाळून नापीक करण्याऐवजी, नापीक जमिन सुपीक करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे रयतेला बळकटी मिळाली आणि शेतीव्यवसायाला नवीन दिशा मिळाली.संदर्भ – सकलनवादी छत्रपती शिवाजी महाराज (प्रकाश पवार) .Shivaji Maharaj: शिवरायांनी तुळजापूरची भवानीमाता प्रतापगडावर कशी साकारली? कसा होता प्रतापगडावरील नवरात्र उत्सव?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 