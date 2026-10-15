FDA Blood Donation Rules : रक्तदान शिबिरांबाबत आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय!

मुंबई : राज्यातील रक्तदान मोहिमेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि रक्त संकलनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक नियमावली जारी केली आहे. नव्या नियमांनुसार, आता रक्तदान शिबिरांचे अधिकृत आयोजन केवळ आणि केवळ परवानाधारक रक्तपेढ्याच (Blood Centres) करू शकतील. .कोणत्याही सामाजिक, राजकीय किंवा खाजगी संस्थांना यापुढे स्वतंत्रपणे शिबिरांचे मुख्य आयोजक म्हणून काम करता येणार नाही, असे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे..तांत्रिक मनुष्यबळामुळे केवळ रक्तपेढ्यांनाच परवानगीरक्तदान ही अत्यंत संवेदनशील वैद्यकीय प्रक्रिया आहे. यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षित डॉक्टर, पॅथॉलॉजिस्ट आणि तांत्रिक मनुष्यबळ केवळ रक्तपेढ्यांकडेच उपलब्ध असते. त्यामुळे शिबिरादरम्यान रक्ताची सुरक्षितता आणि स्वच्छता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक किंवा स्वयंसेवी संस्था या शिबिरांमध्ये रक्तपेढ्यांशी समन्वय साधून सहभागी होऊ शकतात; मात्र मुख्य आयोजक म्हणून सर्व वैद्यकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी रक्तपेढ्यांचीच राहील..घड्याळे, भेटवस्तूंचे आमिष दाखवणाऱ्यांवर कारवाईगेल्या काही दिवसांपासून रक्तदान शिबिरांमध्ये दात्यांना आकर्षित करण्यासाठी मनगटी घड्याळे किंवा इतर मोफत वस्तूंचे आमिष दाखवले जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी एफडीएकडे प्राप्त झाल्या होत्या. नियमांनुसार रक्तदान हे पूर्णपणे ऐच्छिक असावे लागते; दात्यांना कोणत्याही प्रकारच्या भेटवस्तू देणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो. .या तक्रारींच्या चौकशीत तथ्य आढळल्याने एफडीएने अशा शिबिरांना तात्काळ स्थगिती दिली असून संबंधितांवर कारवाई सुरू केली आहे. रक्तदानाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर यापुढे कठोर कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशारा प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.